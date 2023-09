Google Bard ma nowe funkcje. Od teraz rozumie obrazy

Firma Google właśnie udostępniła internautom najnowszą wersję silnika Bard AI – narzędzia sztucznej inteligencji zaprezentowanego w Polsce w połowie lipca bieżącego roku. Czego nauczył się czatbot AI?

Google Bard AI jeszcze sprawniejszy – czatbot operuje obrazami

Nowe możliwości czatbota to zasługa ulepszeń dużego modelu językowego (LLM) PaLM 2, czyli fundamentu Barda. Dzięki poprawkom pomocnik AI ma być jeszcze lepszy w wirtualnych burzach mózgów, kodowaniu, wyszukiwaniu informacji i ich porównywaniu czy prowadzeniu konwersacji.

Polski Bard dopasuje też swoją odpowiedź do naszych wymagań. Proste przyciski pozwolą na dostosowanie wypowiedzi, np. przerobienie jej na dłuższą lub krótszą oraz bardziej formalną albo potoczną.

Jak zapowiedziała znana firma, niektóre funkcje dostępne wcześniej jedynie w anglojęzycznej wersji Barda trafiły dziś do 40 innych wersji językowych – w tym polskiej. Do narzędzia można więc już wysyłać obrazy za pomocą Obiektywu Google i pytać między innymi i identyfikację zawartości – np. czym jest widoczne na zdjęciu danie. Co więcej, czatbot będzie nam też w stanie odpowiedzieć na zapytanie za pomocą obrazu z wyszukiwarki firmy.

Bard AI nadal sprawniejszy po angielsku

W oficjalnym wpisie Google większość treści poświęcona jest jednak nowościom, których nie uświadczymy w polskiej edycji narzędzia (choć zapewne trafią do nas później).

Ciekawą funkcją są Bard Extensions – to rozszerzenia, które umożliwiają Bardowi wyszukiwanie i wyświetlanie informacji z usług Google, których używamy. Mogą być to zarówno maile z Gmaila, pliki z googlowskich Dokumentów lub Arkuszy oraz Dysku, dane z Kalendarza, Map, YouTube'a i tak dalej. Ma to być dobry sposób łączenia informacji z różnych źródeł, na przykład przy organizacji zagranicznej wycieczki.

Użytkownicy operujący językiem angielskim zyskali też funkcję Google it. Pozwala ona zweryfikować każdą odpowiedź Barda za pomocą wyszukiwarki Google. Włączymy ją po prostu klikając ikonę z charakterystycznym G.

