W co gra Elon Musk? Miliarder ma jednego faworyta

Najbogatszy człowiek świata ma zamiłowanie do gier wideo. Elon Musk jest znany ze swojego pracoholizmu, ale nawet on od czasu do czasu zasiada przed komputerem czy konsolą.

Elon Musk gra w Diablo 4

Na grze przyłapał Elona Muska jego znajomy Lex Fridman, który wstawił zdjęcie miliardera na platformie X. W krótkim wpisie youtuber i podcaster zdradza, że to właśnie szef Tesli i SpaceX przekonał go do spróbowania Diablo 4 i tytuł bardzo mu się spodobał.

Internetowi komentatorzy wykryli parę detali z ujęcia. Wydaje się, że Musk preferuje klawiatury firmy Logitech. Z drugiej strony… z niewiadomych powodów gra na poziomie Word Tier 3 i jednocześnie nie przypisał żadnych umiejętności postaci do aż dwóch klawiszy. Niedopatrzenie?

twitter

Elon Musk streamował Diablo 4 na Twitterze

Diablo 4 miało swoją premierę w czerwcu bieżącego roku i co ciekawe, Elon Musk dość szybko zdradził, że jest oddanym fanem. W lipcu przekazał fanom, że jest zachwycony grą i zabija obecnie demony druidem o nicku IWillNeverDie.

Wydaje się też, że Musk próbuje łączyć zabawę z pracą. W zeszłym tygodniu zapowiedział bowiem transmisję na żywo z Diablo 4, która miała się odbyć wprost na X.com. Początkowo butnie przekazał, że stream odbędzie się jeszcze tego samego dnia – 28 września. Następnie okazało się jednak, że piętrzące się problemy techniczne to uniemożliwiły.

Stream w końcu odbył się 3 października, nad ranem polskiego czasu. Elon Musk był na wizji niecałą godzinę, ale i tak oglądało go nawet 2,1 miliona osób. Początkowo miliarder miał pewne problemy z migotaniem obrazu, ale potem wszystko poszło z górki.

