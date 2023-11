Facebook każe Polakom wybrać. Opłaty albo reklamy

Polscy użytkownicy Facebooka i Instagrama zaczęli otrzymywać powiadomienia informujące o wprowadzeniu nowej usługi na platformach społecznościowych Meta. Chodzi o abonament na serwisy, który wyłączy widoczne w nich reklamy. Oferta nie jest obowiązkowa, lecz żaden z dostępnych wyborów nie jest idealny.

„Podejmij decyzję dotyczącą reklam” – Facebook każe wybrać abonament albo reklamy

Od niedawna wejście na Facebooka, czy to w aplikacji, czy przeglądarce sieciowej, może zaowocować niewidzianą wcześniej wiadomością. „Podejmij decyzję dotyczącą reklam. Z powodu zmiany przepisów w Twoim regionie możesz teraz wybrać, czy chcesz dalej korzystać z Produktów Meta za darmo” – brzmi początek powiadomienia.

Użytkownicy informowani są o możliwości wyboru między dwoma opcjami. Mogą zezwolić firmie na śledzenie ich aktywności w celu dopasowywania reklam, co umożliwi im dalsze korzystanie z Facebooka czy Instagrama bez opłat. Drugą opcją jest opłacenie abonamentu, który wyłączy wszystkie banery reklamowe na tych stronach.

Po zobaczeniu dość wygórowanej ceny większość internautów zapewne zaakceptuje nowe warunki bezpłatnie usługi, by szybko dostać się do serwisu. Trzeba jednak mieć świadomość, że w ten sposób bezpośrednio wyrażamy zgodę na korzystanie z danych na naszych kontach do wyświetlania reklam oraz zezwalamy na wykorzystywanie plików cookie do celowania komunikatów i mierzenia wyników reklam.

Subskrypcja na Facebooka i Instagrama – ceny

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią firmy, cena abonamentu różni się w zależności od miejsca zakupu usługi.

Przy wykupieniu subskrypcji w przeglądarce miesięczna kwota wyłączenia reklam to 9,99 euro (44,45 zł). Druga opcja to zapłata 12,99 euro (57,81 zł), jeśli wykupimy abonament na telefonach z iOS czy Androidem. Wyższa cena wynika z opłat, jakie pobierają Apple i Google. Wykup subskrypcji odcina reklamy na wszystkich kontach podłączonych w panelu Centrum Kont.

To nie wszystko, bo od 1 marca 2024 roku firma planuje wprowadzenie dodatkowych opłat. Po tym terminie każde kolejne konto dodane do Centrum Kont będzie się wiązało z opłatą 6 euro (26,70 zł) w przypadku przeglądarek i 8 euro (35,60 zł) gdy kupimy subskrypcję na systemach mobilnych.

Platforma wyraźnie podkreśla, że nowa opcja jest wynikiem zmieniającego się prawa Unii Europejskiej, m.in. wprowadzenia obostrzeń dotyczących zbierania danych na potrzeby reklam czy wejścia w życie aktu o usługach cyfrowych (DSA) i aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

