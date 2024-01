Vectra podwyższyła ceny w oparciu o klauzulę, klienci ślą skargi do UOKiK. Pod lupą również inni operatorzy

Klauzula inflacyjna to zapis stosowany przez Vectrę od końca 2022 roku, który dotyczy także należącej do grupy sieci Multimedia Polska. Na podstawie takiej klauzuli, uwzględniającej waloryzację cen w oparciu o inflację, Vectra podniosła stawki za usługi swoim klientom. Również tym, którzy zawarli z nią umowę na czas określony, a teraz nie mogą jej zerwać bez ponoszenia kar finansowych.

Klienci Vectry piszą skargi do UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło już ok. 300 skarg na podwyżki, które grupa Vectra wprowadziła na podstawie tzw. klauzul inflacyjnych w umowach swoich klientów.

Dzięki zastosowaniu klauzuli inflacyjnej w umowach, operator zastrzegł sobie prawo do podniesienia opłat za świadczenie usług telekomunikacyjnych właśnie w związku z inflacją. W teorii ma do tego prawo również w trakcie obowiązywania umowy, ale to właśnie ten aspekt klauzuli nie spodobał się dotychczasowym klientom Vectry, którzy teraz z prośbą o pomoc zwrócili się do UOKiK.

W ocenie klientów Vectry, główny problem w związku z klauzulą polega na tym, że podnosi ona ceny za usługi i jednocześnie uniemożliwia abonentom z umowami na czas określony na wcześniejsze ich rozwiązanie. Niezadowoleni klienci w swoich skargach do UOKiK zwracają przede wszystkim uwagę na fakt, że przecież w momencie, gdy decydowali się oni na podpisanie z Vectrą umowy, to w zamian za świadczenie konkretnych usług obowiązywała wtedy zupełnie inna, niższa cena.

Klienci, którzy są niezadowoleni z nagłej podwyżki cen w oparciu o klauzulę inflacyjną, chcieliby mieć możliwość rozwiązania umowy z Vectrą w trybie natychmiastowym, ale operator nie chce odstąpić od kar finansowych, które zwykle płaci się w przypadku wcześniejszego zerwania umowy podpisanej na konkretnych zasadach.

UOKiK bada sprawę. Pod lupą także inni operatorzy

Od listopada 2022 roku UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku z wprowadzaniem klauzul inflacyjnych przez operatorów telekomunikacyjnych. Oprócz Vectry, pod lupą znajdują się obecnie jeszcze Orange, Play i T-Mobile, które również od jakiegoś czasu stosują podobne zapisy w swoich umowach.

Czytaj też:

UOKiK ukarał Polsat. Stacja Zygmunta Solorza ma zapłacić prawie 10 mln złCzytaj też:

12 mln zł kary dla HRE Investments. Deweloper nie zająknął się o ryzyku