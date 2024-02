Spotify ma już ponad 600 mln użytkowników. Co trzeci opłaca subskrypcję

Spotify to najpopularniejszy muzyczny serwis streamingowy na świecie, z którego z miesiąca na miesiąc korzysta coraz więcej osób. Szwedzka firma oferuje swoje usługi m.in. w uproszczonym modelu Freemium, ale zarabia przede wszystkim dzięki osobom opłacającym subskrypcje, które dają dostęp do większej liczby funkcji i przede wszystkim – muzyki odtwarzanej w dużo lepszej jakości. Wszystkich użytkowników platformy jest już ponad 600 milionów, a co trzeci z nich płaci za dostęp do serwisu. Spotify opublikowało właśnie raport finansowy za czwarty kwartał 2023 roku.

602 mln użytkowników Spotify

W stosunku do lat poprzednich, liczba osób uruchamiających Spotify przynajmniej raz w miesiącu zwiększyła się w 2023 roku o aż 23 proc., co oznacza, że obecnie ze szwedzkiego serwisu streamingowego korzysta na świecie ponad 602 mln osób. To doskonały wynik, plasujący Spotify na pierwszym miejscu w rankingu popularności podobnych usług.

Jeszcze lepiej wygląda to, jeśli przyjrzymy się temu, ile z tych osób tak naprawdę opłaca swój dostęp do innych niż darmowy wariantów usługi. Liczba subskrybentów pakietów premium wzrosła w ubiegłym roku z 205 do 236 milionów. Oczywiście nadal więcej jest użytkowników wybierających darmową opcję – ich liczba wzrosła z 295 do 379 mln – ale 29 mln nowych subskrybentów, uzyskanych w ciągu jednego roku, to naprawdę bardzo dobry, w skali całej branży, wynik.

Miliardy przychodów, miliony straty

W czwartym kwartale 2023 roku sprzedaż subskrypcji przyniosła Spotify 3,17 mld euro – o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Wzrosły również przychody z reklam odtwarzanych użytkownikom pakietu Freemium – o 12 proc. do 501 mln euro.

Jednocześnie starta szwedzkiej firmy, czyli powszechne zjawisko w branży serwisów streamingowych, zmalała w zeszłym kwartale do 75 mln euro z 231 milionów strat, jakie notowała w tym samym kwartale roku 2022. Wzrosły również wolne przepływy pieniężne – z 73 do 396 mln euro. Rentowność Spotify, mimo że nadal znajduje się na minusie, z roku na rok, a w zasadzie to z miesiąca na miesiąc, poprawia się. Wpływ na to miał m.in. spadek wydatków na badania i rozwój, które zmniejszyły się z 468 do 415 mln euro.

