Twórcy ChatGPT chcą wywołać rewolucję. Tworzą wyszukiwarkę, która ma konkurować z Google

Jak nieoficjalnie donosi portal The Information, organizacja OpenAI, stojąca za rewolucyjnym narzędziem AI, jakim jest ChatGPT, pracuje podobno nad własną wyszukiwarką internetową, która miałaby stanąć w szranki z samym Google. Zdrowy rozsądek podpowiada, że ten plan nie ma prawa się udać, ale wiemy przecież, że internet zmienia się na naszych oczach, a sztuczna inteligencja ma akurat w tej kwestii bardzo dużo do powiedzenia.

Wyszukiwarka internetowa od twórców ChatGPT

Na ten temat rozpisują się dziś media na całym świecie. Chodzi o to, że OpenAI nie zamierza rzekomo poprzestawać na projekcie pod tytułem ChatGPT, bo znajduje się obecnie na etapie prac nad algorytmami na potrzeby autorskiego silnika służącego do wyszukiwania treści w internecie. Aby móc konkurować pod tym względem z niekwestionowanym liderem rankingu wyszukiwarek, jakim jest Google, trzeba posiadać takiego asa w rękawie, który będzie w stanie wywrócić do góry nogami cały dotychczasowy porządek.

W przypadku wyszukiwarki od OpenAI tym asem ma być oczywiście sztuczna inteligencja, choć póki co nie wiadomo, w jak wielkim zakresie miałaby stanowić ona realną przewagę nad rozwiązaniami Google, które równocześnie rozwija przecież własne algorytmy AI. Jakiekolwiek szczegóły na temat wyszukiwarki od OpenAI nie są jeszcze znane, oprócz tego, że – jak donosi theinformation.com – rzekomo powstaje. Wiadomo natomiast tyle, że na przestrzeni ostatnich miesięcy ChatGPT zdążył udowodnić nawet największym niedowiarkom, że w kwestii rozwoju internetu kolejne lata należeć będą właśnie do sztucznej inteligencji.

Statystyki pozostają jednak bezlitosne, bowiem to do Google należy aktualnie ponad 90 proc. całego rynku internetowych wyszukiwarek.

