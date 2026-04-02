Google wprowadza nową funkcję. Użytkownicy Gmaila czekali na nią od lat

Większość użytkowników poczty e-mail zakładało swoje adresy w czasach młodości, często nie myśląc o przyszłości i tworząc nazwy, które już będąc dorosłym mogły wydawać się nieprzystające do wieku i sytuacji, np. w kontekście pracy.

Przez lata takiej możliwości edycji adresu nie było, ale dla inżynierów Google nie ma rzeczy niemożliwych. Firma udostępniła właśnie nową funkcję, która pozwala na zmianę nazwy konta Gmail.

Google wprowadzą nową opcję. Będzie można zmienić nazwę konta Gmail

Rozwiązanie zaproponowane przez Google daje możliwość zmiany nazwy użytkownika adresu o końcówce „@gmail”. W efekcie zamiast zakładać nową skrzynkę użytkownicy Gmaila zachowują dotychczasowe konta i związane z nim usługi czy aplikacje.

Choć pierwotna nazwa skrzynki nie znika całkowicie, to nowy adres będzie wyświetlany jako główny. Wszelkie dane, jak historia maili pozostają bez zmian.

Jak zmienić nazwę adresu Gmail? Krok po kroku

Procedura zmiany głównej nazwy konta Gmail nie jest skomplikowana. Wszystko odbywa się w panelu ustawień kont Google i można to ustawić zarówno z widoku aplikacji mobilnej lub przeglądarki.

To, co, należy tak naprawdę zrobić, wymaga kilku kroków. Najpierw wchodzimy w ustawienia konta Google. Następnie należy przejść do sekcji Informacje osobiste. W kolejnym kroku wybieramy opcję zmiany adresu Gmail i edytujemy nazwę naszego konta.

Tu warto podkreślić, że edycja nazwy konta Gmail nie jest procesem, który możemy przeprowadzać wedle własnego uznania. Google zaznacza, że taka funkcja może zostać wykorzystana jeden raz w ciągu roku.

Po zmianie adresu Gmail na nowy pierwotna nazwa konta nie zostaje usunięta, lecz Google zapisuje ją jako drugi, dodatkowy aktywny adres. W efekcie użytkownicy nie muszą tracić dostępu ani do zawartości skrzynek ani tracić czasu na kolejne logowanie.

Tym samym użytkownicy Gmaila mogą korzystać z obu adresów, zachowując pełną funkcjonalność konta i nie muszą się przejmować ryzykiem utraty ważnych danych, jak choćby listy kontaktów zapisanych na skrzynce.

Kiedy Google wprowadzi nową funkcję do Polski?

Póki co funkcja została udostępniona dla amerykańskich użytkowników Gmaila. To właśnie w USA przeprowadzono fazę testów nowego rozwiązania i okazały się one pozytywne. Dla użytkowników Gmaila z pozostałych części świata jest jednak dobra wiadomość. Google zapowiedział, że usługa szybko trafi na pozostałe rynki, a proces wdrażania już się rozpoczął.

Na razie nie ma informacji, kiedy rozwiązanie trafi do Polski. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że Polska jest ważnym rynkiem dla amerykańskiego giganta. Można więc liczyć na to, że polscy użytkownicy Gmaila szybko uzyskają dostęp do nowej usługi.

