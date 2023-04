Największa rakieta świata gotowa do pierwszego lotu. Elon Musk chwali się Starshipem

Fani kosmosu z każdym dniem coraz uważniej przyglądają się SpaceX, a Elon Musk podgrzewa atmosferę przed zbliżającym się startem Starshipa. Przełomowy lot największej rakiety na świecie był wcześniej parokrotnie opóźniany, lecz wszystko wskazuje na to, że w końcu stanie się faktem.

Elon Musk pokazał Starshipa – największa rakieta czeka na platformie startowej

W czwartek rano Elon Musk zaprezentował nowy materiał wideo, ukazujący rakietę SpaceX Starship na stanowisku startowym w położonej niedaleko wybrzeża w bazie Boca Chica. „Starship przygotowuje się do startu” – lakonicznie wspomniał Musk, dodając na końcu emoji rakiety.

Jak na razie oficjalna data zbliżającego się startu nie jest jeszcze znana, lecz nie przeszkadza to fanom wielokrotnie pytać miliardera o szczegóły. Musk jak na razie trzyma język za zębami.

Z nieoficjalnych doniesień wiadomo zaś, że SpaceX może celować w start 10 lub 11 kwietnia. Wskazują na to dane amerykańskiego regulatora Federal Aviation Administration (FAA), który wydał ostrzeżenie przed możliwymi utrudnieniami w ruchu powietrznym właśnie 10 kwietnia. Inne źródła podają zaś datę 17 kwietnia.

SpaceX cały czas nie otrzymało jeszcze od FAA tzw. licencji startowej. To absolutnie niezbędny element, bez którego lot Starshipa po prostu nie może się odbyć.

SpaceX Starship, Super Heavy i lot na orbitę

System startowy Starship składa się z głównej jednostki o tej samej nazwie i rakiety booster Super Heavy. Największa rakieta świata ma znaczą siłę nośną i może okazać się kluczowa w przyszłych misjach kosmicznych.

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, zbliżający się wielkimi krokami test będzie pierwszym lotem Starshipa poza atmosferę Ziemi. Wcześniejsze próby kończyły się na pułapie około 12 km i wykonywane były samym głównym pojazdem bez boostera. Bez niego lot na orbitę Ziemi jest jednak niemożliwy. Co więcej, do tej pory nie wykonano żadnego próbnego lotu tej części rakiety.

Czeka nas więc dziewiczy lot nie tylko całej rakiety, ale także jej największej części, czy boostera. Ten finalnie ma być zaś „łapany” przez specjalną konstrukcję i używany ponownie, zgodnie ze strategią SpaceX.

