Starship pierwszy raz leci na orbitę. Podpowiadamy, gdzie oglądać start

W poniedziałkowe popołudnie SpaceX podejmie pierwszą próbę orbitalnego lotu rakiety Starship, która wzbije się w niebo wraz z boosterem rakietowym Super Heavy. Konkrety przekazał na Twitterze sam Elon Musk, który wypowiada się jednak dość ostrożnie.

Jak oglądać start SpaceX Starship?

SpaceX standardowo będzie prowadził transmisję swojego startu. Początek oficjalnego streamu na platformie YouTube ogłoszony został na 14:15 czasu polskiego. Sam start planowo ma się zaś odbyć ok.15:00 naszego czasu, czyli po 45 minutach przygotowań. Nie jest to jednak pewnik, bo może dojść do różnorodnych opóźnień.

Zgodnie z założeniami cała misja ma zająć ok. 90 minut. System rakietowy wystartuje z bazy SpaceX w Boca Chica w Teksasie. Po niecałych trzech minutach od startu nastąpi odłączenie boostera Super Heavy, który następnie spadnie do oceanu w Zatoce Meksykańskiej.

Starship będzie zaś kontynuował lot aż do osiągnięcia pułapu orbitalnego – planowane jest dotarcie na wysokość 150 mil, czyli nieco ponad 241 km nad powierzchnią Ziemi. Następnie rakieta SpaceX zacznie opadanie, które ma się zakończyć w Pacyfiku, nieopodal Hawajów.

Elon Musk o starcie Starshipa – „oby nie wybuchł na platformie”

Co ciekawe, Elon Musk wydaje się ochładzać oczekiwania obserwatorów startu i własnych fanów. W niedzielę odbyła się transmisja Twitter Spaces, w której miliarder wyliczał to, co może pójść nie tak.

Musk przypomniał, że Super Heavy ma aż 33 silniki Raptor, które muszą pracować w perfekcyjnej synchronizacji, by wytworzyć rekordowe 17 milionów funtów siły ciągu (ok. 75,6 mln Newtonów) w stabilny sposób. – Jeśli choć jeden z silników zawiedzie, to będzie jak skrzynka z granatami. Wiecie, z naprawdę dużymi granatami – ostrzegał Musk.

Szef SpaceX ocenił również, że dzisiejszy test „najprawdopodobniej nie zakończy się sukcesem, jeśli przez sukces rozumiemy osiągnięcie orbity”. Zaznaczył też, że jeśli inżynierzy wykryją błędy – mogą odwołać całą próbę. W innym komentarzu dodał zaś, że jego życzeniem jest po prostu, by Starshitp „nie wybuchł na platformie startowej”.

