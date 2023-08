Polacy wylecą na stację ISS. Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła konkurs

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiły w piątek start konkursu dotyczącego pomysłów kosmicznych. Inicjatywa przeznaczona jest dla zespołów naukowych i prywatnych firm. Warunkiem zgłoszenia pomysłu jest polskie pochodzenie organizacji naukowej czy biznesu.

Call for Polish activities to fly on ISS – startuje prestiżowy konkurs ESA i POLSA

Najlepsze zgłoszenia dostaną możliwość wylotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), co jest nie lada gratką zarówno dla publicznych instytucji naukowych, jak i firm z prywatnego sektora kosmicznego.

Jak na razie kampania jest we wczesnym stadium – to tzw. Announcement of Opportunity (AO). Oznacza to, że agencje kosmiczne ogłaszają możliwość prowadzenia badań na orbicie i rozpoczynają zbieranie pomysłów, spośród których panel ekspertów z obu organizacji wybierze najlepsze inicjatywy. Zbiórka zgłoszeń trwa od dziś i zakończy się 8 września 2023 roku. Zwycięskie pomysły zostaną ogłoszone maksymalnie do końca września.

Polacy polecą na ISS – co będą badać?

Konkretnie chodzi o miejsce do pracy w laboratorium kosmicznym Columbus – należącym do ESA module ISS. Wcześniej odbywały się tam liczne eksperymenty fizycznie niemożliwe do przeprowadzenia na Ziemi, w tym badania dotyczące zachowań cieczy, płomieni, a nawet organizmów żywych w środowisku mikrograwitacji. To ogromna okazja m.in. dla biologów fizyków, a także inżynierów materiałowych.

Szczególnie ciekawe dla jury mają być pomysły Polaków dotyczące nowych osiągnięć naukowych, pokazów nowych materiałów opracowanych na potrzeby eksploracji kosmosu czy inicjatyw edukacyjnych. Wśród podanych przykładów znajdują się:

systemy medyczne na bieżącą monitorujące stan zdrowia astronautów;

prewencyjne metod dbania o zdrowie dla przebywających w kosmosie;

przełomy w technologii, m.in. system laboratorium-na-czipie, bioniczny druk 3D, analiza in-situ;

badania w środowisku mikrograwitacji, np. wpływ na ludzkie zdrowie, wzrost roślin, rozwijanie się bakterii, spalanie, dynamika płynów;

badania nad radiacją i nowymi metodami ochrony załogi;

testy nowych systemów elektrycznych i mechanicznych, które pomogą w dalszej eksploracji kosmosu.

Każda idea będzie oceniania według dwóch kryteriów. Po pierwsze, jury oceni techniczne aspekty projektu, w tym przejrzystość założonych celów oraz możliwe benefity zgłoszonych eksperymentów oraz dotychczasowe doświadczenie zgłaszających. Po drugie oceniane będzie możliwy zysk dla polskiej branży kosmicznej, zgodność z programami ESA i poziom ryzyka danego przedsięwzięcia przeciwstawiony rozwojowi potencjału kosmicznego Polski.

