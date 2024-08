Polska kosmiczna rewolucja. Te sukcesy przybliżają nas do elitarnego grona

Polska osiąga znaczące postępy w sektorze kosmicznym, zbliżając się do realizacji marzeń o posiadaniu własnych satelitów na orbicie. Projekty kosmiczne w naszym kraju, w tym misja EagleEye, rozwijają się w imponującym tempie, co świadczy o rosnącej roli Polski w globalnej branży kosmicznej.

Polskie satelity w kosmosie?

Podczas gdy wiele państw na świecie dysponuje już własnymi satelitami, Polska przez długi czas miała w tym zakresie ograniczone możliwości. Jednak w ostatnich latach nasz przemysł kosmiczny wykonał kilka znaczących kroków naprzód, przybliżając Polskę do dołączenia do elitarnego grona krajów zdolnych do budowy i operowania własnymi satelitami.

Jednym z najnowszych sukcesów polskiej branży kosmicznej jest umieszczenie na orbicie satelity EagleEye, który jest największym i najbardziej zaawansowanym technicznie satelitą stworzonym w Polsce. Rakieta Falcon9 firmy SpaceX wyniosła satelitę na orbitę, a inżynierowie z Creotech zdołali nawiązać z nim łączność, co potwierdza sukces misji. EagleEye ma zdolność do wykonywania zdjęć powierzchni Ziemi z niezwykle wysoką rozdzielczością, co jest dużym osiągnięciem dla polskiej technologii kosmicznej.

Jednak EagleEye to tylko jedno z wielu wydarzeń świadczących o dynamicznym rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Jędrzej Kowalewski, prezes firmy ScanWay, podkreślił w rozmowie z serwisem Next.Gazeta.pl, że ostatnie tygodnie były dla polskiej branży kosmicznej okresem wyjątkowych sukcesów, które nazwał "absolutnym rajdem polskiej myśli kosmicznej".

Kowalewski zwrócił uwagę, że ten okres intensywnego rozwoju jest wynikiem wieloletnich prac i negocjacji. W ciągu zaledwie siedmiu tygodni doszło do przełomowych wydarzeń, takich jak pierwszy lot polskiej rakiety w kosmos, wyniesienie największego polskiego satelity na orbitę, czy podpisanie kontraktów z Europejską Agencją Kosmiczną, opiewających na miliony euro.

Rozwój polskiego sektora kosmicznego

W ciągu ostatnich tygodni miało miejsce dziesięć kluczowych wydarzeń dla polskiego sektora kosmicznego, w tym pierwszy lot polskiej rakiety przekraczającej Linię Kármána, wyniesienie polskiego systemu wizyjnego na pokładzie rakiety Ariane-6 oraz rozpoczęcie prac nad technologią automatycznego tankowania satelitów na orbicie, prowadzonych przez zespół PIAP Space i naukowców z Łukasiewicz – ILOT.

Polskie podmioty kosmiczne nie tylko uczestniczą w badaniach i misjach demonstracyjnych, ale również realizują zaawansowane kontrakty, które rozwijają krajowy przemysł kosmiczny. Te osiągnięcia wskazują, że Polska staje się coraz bardziej liczącym się graczem w dziedzinie technologii kosmicznych, co potwierdzają słowa Jędrzeja Kowalewskiego.

