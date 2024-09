401 milionów kilometrów, 9-miesięczna podróż. Kiedy człowiek wyląduje na Marsie?

Misja załogowa na Marsa to jedno z największych wyzwań współczesnej astronautyki. Według ekspertów, zanim człowiek postawi nogę na Czerwonej Planecie, minie jeszcze co najmniej 30–50 lat. Na przeszkodzie stoją olbrzymie koszty i ryzyko związane z bezpieczeństwem załogi, co sprawia, że data lądowania na Marsie jest wciąż odległa. Pomimo imponujących postępów technologicznych, kluczowym ograniczeniem pozostaje finansowanie, które może opóźnić realizację tego ambitnego planu.

Aby dotrzeć na Marsa, podróż w jedną stronę może trwać nawet pół roku, co generuje olbrzymie trudności logistyczne. Ograniczone zasoby finansowe zmusiły już NASA do rezygnacji z niektórych misji, takich jak planowane sprowadzenie próbek z Marsa na Ziemię. Misja załogowa, która wymaga zaawansowanych technologii i gigantycznych inwestycji, byłaby znacznie bardziej kosztowna. Jak ocenia dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z PAN, technologia nie jest największym problemem — brakuje głównie odpowiedniego budżetu.

"Jeśli teraz wpompowalibyśmy tyle środków, co w program Apollo, to być może udałoby się to osiągnąć w ciągu 30–50 lat", dodaje dr Łosiak. Podstawowym wyzwaniem są jednak ogromne koszty budowy niezbędnych do przetrwania na Marsie systemów, takich jak habitaty czy rakiety.

Przełomy technologiczne i badania Marsa

Mars od dawna jest obiektem zainteresowania naukowców. Od ponad pół wieku planeta jest badana przez sondy i łaziki, które dostarczają cennych informacji o jej powierzchni. Pierwszym sukcesem było dotarcie sondy Mariner 4, która w 1965 roku przesłała na Ziemię pierwsze zdjęcia Marsa. Dziś na orbicie planety działają zaawansowane orbitery, a po powierzchni poruszają się dwa łaziki: Curiosity i Perseverance.

Dzięki nowoczesnym technologiom obrazowania satelitarnego, naukowcy mogą szczegółowo badać struktury powierzchni Marsa z rozdzielczością do 30 cm na piksel. Możemy również analizować rozkład minerałów czy niewielkie ilości wody na powierzchni Czerwonej Planety, co jest kluczowe dla przyszłych misji załogowych.

Europejskie Rover Challenge i symulacje marsjańskie

Na początku września odbyła się 10. edycja European Rover Challenge – międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich. Specjalnie na potrzeby tego wydarzenia w Krakowie stworzono symulację powierzchni Marsa, wzorowaną na największym kanionie w Układzie Słonecznym, Valles Marineris. Jak wyjaśnia dr Anna Łosiak, główna projektantka toru, zawody te są doskonałym poligonem doświadczalnym dla technologii, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych misjach na Marsa.

Pomimo zaawansowanej technologii, dr Łosiak podkreśla, że głównym wyzwaniem pozostają koszty oraz testy systemów podtrzymywania życia. To właśnie brak wystarczających środków finansowych zmusił NASA do anulowania planowanej misji, która miała sprowadzić próbki z Marsa na Ziemię.

Trudności w misjach załogowych na Marsa

Misja załogowa na Marsa niesie ze sobą wiele wyzwań, z których najważniejszym jest ogromna odległość dzieląca Ziemię od Czerwonej Planety – od 56 do 401 milionów kilometrów. Dotarcie do Marsa najnowocześniejszym statkiem kosmicznym trwałoby od 6 do 9 miesięcy, co stawia przed astronautami poważne wyzwania. Na przykład nawet prosta awaria, jak kamień, który zaklinuje koło łazika, może mieć poważne konsekwencje.

Dodatkowym problemem jest przygotowanie organizmu człowieka na ekstremalne warunki panujące na Marsie. Brak grawitacji powoduje, że astronauci tracą masę mięśniową i gęstość kości, co wymaga intensywnych ćwiczeń w symulowanych warunkach. Ponadto, każdy członek załogi musi być w doskonałej kondycji zdrowotnej, gdyż nawet prosta operacja, jak wyrwanie zęba, może być niemożliwa do przeprowadzenia w warunkach marsjańskich.

Bezpieczeństwo astronautów priorytetem

Eksperci podkreślają, że główną przeszkodą w realizacji misji załogowej na Marsa jest zapewnienie bezpieczeństwa astronautom. Przetrwanie w warunkach marsjańskich wymaga doskonałego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz odpowiedniego sprzętu, który będzie w stanie podtrzymywać życie na Marsie przez długi czas. Misja ta, choć fascynująca, wiąże się z dużym ryzykiem dla załogi, której zdrowie i życie może być narażone na poważne niebezpieczeństwa.

Czytaj też:

Europa stawia na technologie kosmiczne. 600 firm już skorzystałoCzytaj też:

„Monstrualne” galaktyki jednak nie tak duże. Naukowcy z nową wiedzą