Bobslej od BMW, maszyna do szycia Toyoty, kiełbasa Volkswagena. Zaskakujące produkty koncernów motoryzacyjnych

Hyundai

Statki towarowe Hyundai.



BMW

Bobslej stworzony na igrzyska olimpijskie dla reprezentacji USA.



Toyota

Prefabrykowane domy od 200 tys. dolarów (700 tys. zł) do 800 tys. dolarów (3,1 mln zł)



Saab

J29 Tunnan - pierwszy szwedzki odrzutowiec bojowy.



General Motors

Sztuczne serce stworzone w 1952 roku przez General Motors Research i doktora Foresta Dodrilla dla Harper Hospital w Detroit. Obecnie eksponat muzealny.



Aston Martin

Aston Martin AM37 i jego 1040 koni mechanicznych. Jachty i motorówki robi oczywiście jeszcze kilka innych firm samochodowych, m.in. Bugatti, Ferrari czy Mercedes.



Honda

Miejsce dla sześcioosobowej rodziny, 2 233 kilometry na jednym tankowaniu.



Honda

Najszybsza kosiarka na rynku. Jeśli komuś to potrzebne.



Volkswagen

Biorąc pod uwagę cenę, nie powinno to być wielkim szokiem, jednak nadal jakoś nieswojo nam z myślą, że Volkswagen każdego roku sprzedaje więcej kiełbas, niż samochodów. Currywursty ze znakiem “Volkswagen Originalteil” (części oryginalne) oznaczone są w oficjalnym katalogu części koncernu numerem 199 398 500.



Peugeot

Zanim założony w 1810 roku Peugeot zaczął produkować samochody, robił m.in. młynki do pieprzu. Nadal robi.



Toyota

Pierwsza maszyna do szycia Toyoty powstała już w 1946 roku. Współczesne modele są naprawdę piękne.



Mitsubishi

Chcecie być cool? Może klimatyzacja od Mitsubishi? (druga połowa spółki to Innersole Rand). Dostępne zarówno dla domu, jak i dla firmy.



McLaren

77 tys. zł za rower? Model Tarmac jest chyba tylko dla tych, którzy na kolejny samochód nie mają już miejsca w garażu.

Jeżeli już wcześniej spotkaliście się z wszystkimi wymienionymi powyżej przykładami, to naprawdę jesteście fanatykami motoryzacji i trochę się was boimy. Ale przykładów na podobną działalność koncernów znajdziemy jeszcze więcej i zaskoczymy was już następnym razem! Tak będzie.

Czytaj także:

Ford wyprodukuje części aut z resztek kawy z McDonald'sCzytaj także:

Albert Camus zamordowany? Pisarz Giovanni Catelli oskarża KGB i francuski rządCzytaj także:

5 najbardziej kontrowersyjnych samochodów 2019 roku