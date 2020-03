Smartfon od brata Pablo Escobara? To prawdopodobnie próba oszustwa

Pablo Escobar jak wynika z nieoficjalnych informacji, swego czasu był najbogatszym człowiekiem świata. O tym samym marzył chyba jego brat. Pomysł na wzbogacenie się również wybrał niezbyt legalny. Postanowił naciągać ludzi. Jeden z najbardziej znanych youtuberów, który zajmuje się recenzjami sprzętu elektronicznego, Marques Brownlee, w najnowszym filmie obnażył model biznesowy Escobara.

Próba oszustwa

Firma Escobar Inc., założona przez Roberto Escobara, niedawno zaprezentowała już drugą ewolucję swojego składanego smartfona. Prezes Escobar Inc., Olof Gustafsson zapewniał, że w przeciwieństwie do innych telefonów ze składanym kranem, ten wykonany jest ze specjalnego plastiku, który czyni go „niemal niezniszczalnym”. Twórcy Escobar Fold twierdzą wręcz, że jest on „posiada on najbardziej wytrzymały ekran na rynku telefonów”. Cena pierwszego smartfona wynosiła 349 dolarów, czyli około 1346 złotych. Druga wersja kosztuje o 50 dolarów więcej.

Marques Brownlee, jeden z najbardziej znanych youtububerów nagrał film, w którym obnaża działalność firmy. Okazuje się, że Escobar Inc. wcale nie ma zamiaru produkować smartfonów. Jedyne modele, które „istnieją” to te, które otrzymali recenzenci. Brownlee otrzymał od firmy maila z informacją, że telefon zostanie wysłany, jeśli youtuber nagra na jego temat film.

Mimo odmowy telefon został wysłany... i to nie był dobry pomysł. Brownlee szybko bowiem zorientował się, że telefon jest łudząco podobny do Samsunga Galaxy Fold. Zaczął odklejać złotą obudowę smartfona, dzięki czemu szybko okazało się, że telefon nie jest podobny do produktu Samsunga... tylko nim jest. Pod złotymi naklejkami krył się model Galaxy Fold.

Klienci telefonów raczej nie dostaną

Można wysnuć więc wniosek, że firma próbuje stworzyć wrażenie, że telefon działa tak dobrze, jak produkt Samsunga i jest dla niego konkurencją. Dobre recenzje specjalistów prawdopodobnie nakłoniłyby potencjalnych klientów do kupna nowego produktu. Smartfony prawdopodobnie nigdy by do nich nie trafiły. Dlaczego? Jeśli firma chciałaby nawet naklejać swoje etui na Samsungi, nigdy by się to nie opłaciło. Produkt koreańskiej marki kosztuje bowiem 1800 dolarów. Escobar Fold 2 sprzedawany jest za 399 dolarów.

