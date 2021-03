Google szykuje się na otwarcie lotnisk i galerii handlowych. Nowa funkcja w mapach

Lotniska i galerie handlowe w czasie pandemii nie są najczęściej odwiedzanymi miejscami, ale chwilę przed jej wybuchem tętniły życiem. Orientacja w wielu tego typu miejscach bywa bardzo kłopotliwa. Google postanowił odpowiedzieć na potrzeby wielu użytkowników. Już niebawem uruchomi usługę „Live View”, która dzięki rozszerzonej rzeczywistości pozwoli na dokładne wskazanie miejsca docelowego w czasie rzeczywistym.

Obrazy nałożone na widok z kamery

Technologia „Live View” będzie wykorzystywać Sztuczną Inteligencję do porównywania lokalizacji użytkownika ze zdjęciami okolicy zgromadzonymi w bazie Street View. Ma to pozwolić na określenie precyzyjnej orientacji w terenie i wyświetlenie odpowiednich, nałożonych na obraz z kamery znaczników, które doprowadzą użytkownika do wskazanego celu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w Mapach Google możliwa będzie już nie tylko nawigacja na ulicach miast, ale także wewnątrz budynków. Jeśli ktoś odwiedzał lotniska w Londynie, Los Angeles, czy Tokio, wie, że tego typu rozwiązanie może oszczędzić nawet kilkadziesiąt minut i wiele nerwów.

Czytaj też:

Mapy Google zyskują nową grafikę i funkcje. Są bardziej angażujące