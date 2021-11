Black Friday w Polsce. Sprawdzamy, czy okazje w polskich sklepach warte są pieniędzy

Black Friday to historycznie pierwszy piątek po obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniu Dziękczynienia, który przypada pod koniec listopada. Ten dzień nieoficjalnie rozpoczyna sezon zakupowy przed Bożym Narodzeniem i historycznie był dniem, w którym Amerykanie wydawali najwięcej pieniędzy. Aby przyciągnąć kupujących, właściciele sklepów organizowali atrakcyjne przeceny. Innym powodem było wyprzątnięcie magazynów w celu zatowarowania ich przed Bożym Narodzeniem.

Black Friday w Polsce

W Polsce czarny piątek wygląda inaczej. Obserwując ten trend od kilku lat, widoczne są przede wszystkim dwie różnice. Wyprzedaże z okazji tego pseudo święta zaczynają się zdecydowanie wcześnie, już na początku listopada. Nie trwają jeden dzień lub weekend, a kilka tygodni. Stąd coraz częściej można usłyszeć terminy takie jak czarny tydzień lub czarne tygodnie.

Drugą różnicą jest skala przecen i wyprzedaży. Podczas gdy ze Stanów Zjednoczonych docierają do nas opowieści o produktach przecenionych o kilkadziesiąt procent, to w Polsce wyprzedaże w tym okresie nie różnią się znacznie od okazji w pozostałych miesiącach.

W Polsce czarny piątek chętnie wykorzystują sklepy z elektroniką i AGD. Prowadzą agresywną politykę reklamową i przecenową przez cały rok, a okres przedświąteczny jest dla nich najbardziej pracowity. Sprawdziliśmy ceny wybranych produktów w trzech sklepach, które już rozpoczęły czarny piątej. To MediaMarkt, Euro i Media Expert.

Black Friday. Telewizory w Media Expert

W Media Expert przyjrzeliśmy się cenom trzech modeli telewizorów. Dzięki porównywarce cen Ceneo.pl mogliśmy sprawdzić obecne ceny telewizorów w innych sklepach, a także, jak wygląda historia cen. Trzy telewizory z oferty MediaExpert to:

Philips LED 58 cali - 1899 zł, przeceniony o 500 zł

TCL QLED 55 cali - 2999 zł, przeceniony o 300 zł

LG NanoLED 65 cali - 3490 zł, przeceniony o 809 zł

Pierwszy model Philipsa można kupić za tę samą cenę w dwóch innych sklepach, w których nie jest przeceniony. Z kolei patrząc na ceny historyczne, można zobaczyć, że w podobnej cenie telewizor można było kupić już wcześniej, a czarnopiątkowa oferta nie jest wcale taka wyjątkowa. Będzie to powtarzający się trend.

O drugim modelu, firmy TCL można powiedzieć, że jest faktycznie okazją. Według Ceneo i konkurencyjnego portalu Skąpiec.pl 2999 zł w MediaExpert to najniższa cena za ten model. Do tego telewizor był dostępny w tej samej cenie tylko raz, przez chwilę w połowie października.

Ostatni model, czyli LG dostępny jest w tej samej cenie w sklepie X-kom, gdzie też jest przeceniony, ale nie z okazji czarnego piątku (w X-komie czarny piątek trwa faktycznie jeden dzień). Sprawdzając, jak ceny tego modelu wyglądał wcześniej, możemy zobaczyć, że znajodwały się na podobnym poziomie w okresie wakacji.

Black Friday. AGD w sklepie Euro

W sklepie Euro przyjrzeliśmy się cenom sprzętu AGD: lodówce, pralce i robotowi odkurzającemu.

Lodówka LG - 1999 zł, przeceniona o 700 zł

Pralka Electrolux - 2299 zł, przeceniona o 700 zł

Robot Roomba - 1899 zł, przeceniony o 400 zł

Lodówki LG nie udało nam się znaleźć w innych sklepach w podobnej cenie. Według danych historycznych Ceneo jej cena spadła tylko raz do poziomu 1500 zł. Nie potwierdza tego historia cen na Skąpcu. Na obu portalach widać natomiast, że cena tego modelu lodówki podskoczyła na samym początku listopada do ok. 2600 zł, aby potem spaść do ceny poniżej średniej.

Podobnie sytuacja wygląda z pralką Eletrolux. Jej cena jest najniższa w sklepie Euro, jednak dane historyczne pokazują, że w równie niskiej cenie była dostępna już wcześniej. Ciężko więc jest mówić o specjalnej okazji na black friday.

Robot Roomba model i7158, który w Euro jest przeceniony o 400 zł, jest dostępny w tej samej cenie w sklepach MediaMartk i OleOle. Przy czym w tym pierwszy jest to cena promocyjna, a w drugim normalna.

Black Friday. Laptopy w MediaMarkt

Na końcu sprawdziliśmy ceny laptopów w sklepie MediaMarkt. Tutaj udało nam się znaleźć przeceny nawet o kilka tysięcy złotych, ale dotyczą one drogich urządzeń, więc cena końcowa nie jest bardzo niska. Porównywanie cen laptopów nie jest proste, bo nawet te same modele mogą znacznie różnić się podzespołami i wyposażeniem. Porównaliśmy urządzenia o tych samych specyfikacjach z trzech różnych grup produktów. Sprawdzone laptopy to:

Dell XPS 13 9300 - 5999 zł, przeceniony o 3000 zł

Asus ROG Zephyrus M15 - 6497 zł, przeceniony o 2000 zł

HP 15s FQ093NW - 1799 zł, przeceniony o 50 zł

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się biznesowemu ultrabookowi Dell XPS 13 9300. W sklepie MediaMarkt można kupić go z imponującą przeceną 3 tysięcy złotych. Nie da się obecnie znaleźć tańszej oferty na ten model, może to wynikać m.in. z tego, że jest on wyposażony w procesor Intel i5 dziesiątej generacji, a większość sklepów oferuje model XPS z procesorem Intel i7 jedenastej generacji.

Następnie sprawdziliśmy laptop do gier Asus ROG Zephyrus G15 w konfiguracji z 16 GB RAM, dyskiem SSD 1 TB, kartą graficzną GeForce 2070 i procesorem Intel i7 dziesiątej generacji. Podobnie jak w przypadku Dell XPS tutaj też nie udało nam się znaleźć lepszej ceny. Tak samo jak w przypadku Della może to wynikaćz faktu, że G16 to model z 2020 roku.

Na końcu sprawdziliśmy laptop, który został przeceniony jedynie o 50 zł, ale i tak jest w zasięgu zdecydowanej większości Polaków, bo kosztuje 1799 zł. To budżetowy komputer do prostych zadań firmy HP. Laptop ten jest dostępny nie tylko taniej w innych sklepach (1649 zł w Neonet, Al.to, Neo24), ale nawet nie jest to jego historycznie najniższa cena.

Black Friday w Polsce. Czy się opłaca?

Kolejny czarny piątek pokazuje to, co większość czarnych piątków do tej pory. Promocje z tej okazji nie są w niczym lepsze niż promocje w pozostałych okresach w roku. Ze sprawdzonych sklepów zasługuje MediaMarkt, który faktycznie oferuje ciekawe przeceny, nawet jeśli robi to, aby pozbyć się z magazynów ubiegłorocznych modeli. W końcu to jedno z oryginalnych założeń tego amerykańskiego pseudo święta.