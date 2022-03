Po Bayraktarze to najważniejszy symbol militarny wojny na Ukrainie. Żołnierze pokazali go w akcji

Ukraińska armia lubi chwalić się widowiskowymi nagraniami z ataku na rosyjskie pojazdy. Tym razem nie jest to czarno-białe nagranie z precyzyjnego uderzenia drona Bayraktar TB-2. Twitterowy kanał Ukraine Weapons Tracker umieścił film z użycia wyrzutni rakiet kierowanych Javelin (Oszczep). Nagranie robi jeszcze większe wrażenie, niż trafienia Bayraktarów, gdyż pokazuje, w jak ciekawy sposób działają amerykańskie wyrzutnie.

Jak widać na filmie, rakieta wystrzelona z wyrzutni obsługiwanej przez jednego żołnierza, jest naprowadzana na cel. Sam jej lot może wydawać się bardzo chaotyczny, ale jest to niezwykle precyzyjna i skuteczna broń. Ukraińcy mają już dzięki niej na swoim koncie wiele rosyjskich pojazdów opancerzonych, czołgów, wyrzutnie BUK i wiele innych.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

O symbolach tej wojny śpiewa się piosenki

Oba wspomniane symbole, czyli dron Bayraktar i wyrzutnie Javelin doczekały się już piosenek. Najbardziej znana jest ta, o tureckim dronie, ale i amerykańskie Javeliny są wspominane w dziełach popkultury. O fenomenie mówił nam socjolog z Collegium Civitas.

– Słuchałem wczoraj piosenki Chrystyny Sołowij (ukraińska piosenkarka, półfinalistka ukraińskiej edycji programu The Voice – przyp. red.) Bella ciao, czyli coveru znanej piosenki włoskich antyfaszystów. Śpiewa w niej o Javelinach i Bayraktarach. Więc to nie tylko drony stały się symbolem. Wydaje mi się, że bohaterem też jest polski Piorun. Są to symbole skuteczności współczesnego uzbrojenia i oporu armii ukraińskiej – mówi dr Paweł Maranowski z Collegium Civitas.

twitter Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Bayraktary i Grady z kolejnymi zdobyczami. Jest nagranie z lotniska w Chersoniu