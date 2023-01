Największy samolot świata po najdłuższym locie. Ma skrzydła jak boisko piłkarskie

Stratolaunch Roc to ciekawie wyglądający samolot i światowy rekordzista. Największa maszyna latająca zbudowana przez człowieka pod względem rozpiętości skrzydeł jest jednocześnie największym samolotem wykonanym z kompozytu w historii.

Moloch właśnie zakończył kolejną falę testów, odbywając najdłuższy lot w karierze.

Stratolaunch Roc po kolenych testach

Roc to projekt amerykańskiej firmy Stratolaunch Systems, związanej ze współzałożycielem Microsoftu Paulem Allenem. Inicjatywę budowy ogromnego samolotu zapoczątkowany jeszcze w 2017 roku. Pierwsze testy odbyły się w 2019 r. ale ogromny pojazd wciąż jest poprawiany.

Ostatnio wykonał najdłuższy przelot w karierze i spędził sześć godzin w powietrzu nad pustynią Mojave w stanie Kalifornia. Po raz pierwszy oddalił się też poza standardowy zakres oblatywania i osiągnął maksymalny pułap 22,5 tys. stóp (ok, 6.9 kilometra).

Docelowo maszyna ma pełnić funkcję „statku matki”, czyli przewozić pod swoimi skrzydłami inne pojazdy, a nawet rakiety. W 2023 r. ma się odbyć pierwszy ponaddźwiękowy lot testowy z autonomiczną maszyną latającą Talon-A – kolejnym projektem Stratolaunch. Inżynierzy szykują się też na test separacji Talona w powietrzu.

Stratolaunch Roc – największy samolot świata

Stratolaunch Roc to gigant składający się z dwóch kadłubów i posiadający sześć silników odrzutowych. Udźwig samolotu to ponad 226 ton, a do startu potrzebuje ona ogromnego pasa długości powyżej 3,6 kilometra.

Roc Jest wysoki na 15 metrów i długi na ponad 72 metry. Rozpiętość skrzydeł maszyny to zaś ponad 117 metrów, czyli więcej niż mierzące 105 metrów boisko do piłki nożnej.

Samolot Stratolaunch Roc jest też unikatem, bo powstał tylko jeden egzemplarz maszyny. Specjalnie dla niego wybudowano też hangar, dokładnie dopasowany do wymiarów pojazdu.

