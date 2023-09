Dziś premiera iPhone'a 15. Wielkie kolejki przed Apple Stores

Fani marki Apple z całego świata ustawili się przed Apple Stores. Powód jest prosty – do sklepów zaczynają spływać pierwsze telefony iPhone 15, 15 Plus, 15 pro i 15 Pro Max. Klienci mogą też liczyć na nowe modele smartwatchów – Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2.

Premiera iPhone'a 15 – kolejki pod Apple Store

Firma na bieżąco informuje klientów o dostępności ich zamówienia przedpremierowego. W aplikacji App Store status zamówienia powinien na „gotowe do odbioru” (najlepiej sprawdzić to przed osobistym wybraniem się do sklepu). Sprzedaż rozpoczęła się dziś w 40 krajach, a wkrótce do listy dołączą kolejne.

Kolejki jak zwykle ustawił się pod sklepami na dobre przed otwarciem placówek, a niektórzy liczą, że uda im się dorwać urządzenie bez wcześniejszej rejestracji. Znaczne tłumy można zauważyć w Pekinie, Dubaju, Australii, Tajlandii, tworzą się też w dużych miastach USA.

Premiera jest też świetną okazją, by zobaczyć telefony w naturalnym świetle, na fotografiach od zwykłych użytkowników. Warto przypomnieć, że iPhone 15 dostępny jest w kolorze różowym, żółtym, zielonym, niebieskim, białym i czarnym. Wersję iPhone 15 Pro i Pro Max występują zaś w opcjach czarny tytan, biały tytan, niebieski tytan i naturalny tytan.

Apple iPhone 15 ma być hitem – mocna przedsprzedaż smartfona Apple

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, jeszcze parę dni przed wielką premierą udany debiut przewidywali specjaliści branżowi. Analityk Ming-Chi Kuo – znany ze swoich informacji o Apple – optymistycznie podchodzi do najnowszego iPhone'a 15. Według jego danych amerykańska firma może liczyć na dobrą sprzedaż.

Jak wynika z poufnych informacji eksperta, największym zainteresowaniem ma się cieszyć topowy model iPhone 15 Pro Max. To wersja z najnowszym procesorem A17 Pro oraz nową soczewką teleskopową w aparacie. Oczywiście jest to też najdroższy model oferowany przez Apple.

Źródła analityka mówią też jednak o dużym zainteresowaniu tańszymi modelami – iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus idą łeb w łeb, a poziom ciekawości klientów ma być podobny do tego z zeszłego roku. Tu nowością jest sporo lepszy aparat główny z rozdzielczością 48 MP zamiast 12 MP.

Czarną owcą ma jednak być iPhone 15 Pro. Tu klienci najwyraźniej nieco się zawiedli, bo poziom zamówień ma być obecnie niższy od zeszłorocznego modelu iPhone 14 Pro.

