Polskie ceny iPhone'ów 15 i 15 Pro. Jest taniej o kilkaset złotych

Podczas premiery Apple Wonderlust 12 września poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące iPhone'ów 15 i 15 Pro. Nowe smartfony będzie można zamawiać już za parę dni. Poznaliśmy też ich oficjalne polskie ceny i tu nie obyło się bez niespodzianek.

iPhone 15 – ceny w Polsce niższe niż rok temu

iPhone 15 i iPhone 15 Plus zostały wycenione na 799 i 899 dolarów, czyli identycznie jak było to rok temu przy premierze iPhone'ów 14. Firma zawsze podaje ceny dla najtańszej wersji pamięciowej oraz nie liczy podatku, a w Polsce trzeba doliczyć do całości także opłatę celną.

Oficjalne polskie ceny iPhone'a 15 i 15 Plus z Apple Store przedstawiają się następująco:

iPhone 15 (128 GB) – 4699 zł,

iPhone 15 (256 GB) – 5299 zł,

iPhone 15 (512 GB) – 6499 zł,

iPhone 15 Plus (128 GB) – 5299 zł,

iPhone 15 Plus (256 GB) – 5899 zł,

iPhone 15 Plus (512 GB) – 7099 zł.

Choć ceny nadal nie są duże, to w tym roku jest sporo taniej. Przy premierze iPhone'ów 14 podstawowy model kosztował bowiem 5199 zł (500 zł więcej). W przypadku iPhone'a 14 Plus było to 5899 zł (600 zł więcej). Topowe edycje obu modeli były zaś droższe o odpowiednio 700 i 800 zł.

Co jasne, Apple obniżyło ceny iPhone'ów 14 po premierze „piętnastki”. Podstawowy model kosztuje teraz 4099 zł, lub 4699 zł w przypadku Plusa.

Cena iPhone 15 Pro spadła w Polsce

Mocniejsze modele iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max jak zwykle straszą ceną. W USA zapłacić za nie trzeba 999 lub 1199 dolarów. Apple podniosło cenę Pro Max, ale zastosowało sprytny trik. Firma wycofała wersję 128 GB, więc cena z definicji „podstawowego” teraz modelu 256 GB nie zmieniła się w stosunku do odpowiednika z zeszłego roku.

Polskie ceny iPhone 15 Pro i 15 Pro Max to:

iPhone 15 Pro (128 GB) – 5999 zł,

iPhone 15 Pro (256 GB) – 6599 zł,

iPhone 15 Pro (512 GB) – 7799 zł,

iPhone 15 Pro (1 TB) – 8999 zł,

iPhone 15 Pro Max (256 GB) – 7199 zł,

iPhone 15 Pro Max (512 GB) – 8399 zł,

iPhone 14 Pro Max (1 TB) – 9599 zł.

Znów mamy więc podobną sytuację – nad Wisłą iPhone'y staniały. Podstawowa edycja 14 Pro kosztowała 6499 zł (500 zł więcej). iPhone 14 Pro Max 256 GB kosztował zaś 7899 zł (700 zł więcej). W zeszłym roku bazowy Pro Max 128 GB kosztował jednak tyle samo, czyli 7199 zł.

Czemu wszystkie iPhone'y 15 są tańsze? Rozwiązanie zagadki jest dość proste – chodzi o kurs dolara. Przy premierze 7 września zeszłego roku za jedno USD płaciliśmy 4,71 zł. O poranku 13 września 2023 r. jest to 4,35 zł. To różnica 36 gorszy, która okazała się dość istotna.

