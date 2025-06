Duża i mała, najlepsze w swojej klasie. Recenzja klawiatur SteelSeries Apex Pro Gen 3

Pierwsze wrażenia i jakość wykonania

SteelSeries Apex Pro Gen 3 to klawiatura, która budzi spore zainteresowanie wśród graczy, programistów i wszystkich, którzy spędzają dużo czasu przed komputerem. Producent od lat buduje wokół serii Apex renomę produktów klasy premium — z dopracowanym designem, świetnymi przełącznikami i rozbudowanym oprogramowaniem. Najnowsza generacja, zarówno w wersji pełnowymiarowej, jak i TKL (bez bloku numerycznego), stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Po kilku tygodniach użytkowania obu modeli mogę powiedzieć jedno: to klawiatury niemal bez słabych punktów, choć znajdzie się kilka detali, które mogą przeszkadzać niektórym użytkownikom.

Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka jest świetne. Zarówno wersja pełnowymiarowa, jak i TKL zachwycają jakością wykonania. Obudowa to połączenie solidnego plastiku i aluminiowych elementów, które nadają całości elegancki, nowoczesny wygląd. W obu modelach zastosowano trzy warstwy pianki tłumiącej, co nie tylko poprawia akustykę, ale też zapewnia przyjemne, głębokie brzmienie podczas pisania. Dźwięk jest pełny, bez nieprzyjemnych rezonansów czy metalicznych pogłosów, które często towarzyszą tańszym konstrukcjom. To jedna z najlepiej brzmiących klawiatur na rynku — szczególnie w kontekście gotowych modeli dostępnych w sprzedaży detalicznej.

Pełnowymiarowa wersja: funkcjonalność i dodatki

Wersja pełnowymiarowa wyposażona jest w blok numeryczny, co docenią osoby korzystające z programów biurowych czy wykonujące dużo pracy z liczbami. Dodatkowym atutem jest obecność niewielkiego ekranu OLED umieszczonego w prawym górnym rogu. Pozwala on na wyświetlanie informacji systemowych (np. temperatury CPU lub GPU), komunikatów z Discorda czy zmianę profili bez konieczności przełączania okien. Obok ekranu znajduje się pokrętło do regulacji głośności i przycisk do sterowania multimediami — ergonomiczne i bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu.

Kompaktowy model TKL: mobilność i ergonomia

Model TKL pozbawiony jest bloku numerycznego, co czyni go bardziej kompaktowym. Świetnie sprawdzi się na biurkach, gdzie liczy się każdy centymetr wolnej przestrzeni lub w konfiguracjach wielomonitorowych. Mniejszy rozmiar to także zaleta dla graczy, którzy lubią mieć więcej miejsca na ruchy myszą. Warto dodać, że TKL waży nieco mniej, co ułatwia jego transport. Pod względem jakości wykonania, użytych materiałów czy designu nie ustępuje pełnowymiarowemu bratu. Oba modele prezentują się spójnie i profesjonalnie, a dodatkowy smaczek stanowi sprytnie ukryty ściągacz do keycapsów w spodzie klawiatury.

Przełączniki OmniPoint 3.0: technologia na najwyższym poziomie

Sercem nowych Apexów są przełączniki OmniPoint 3.0 oparte na technologii Hall-effect. To obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych przełączników dostępnych na rynku. Umożliwiają one regulację punktu aktywacji w zakresie od 0,1 do 4,0 mm, co pozwala dostosować klawiaturę zarówno pod kątem szybkiego grania, jak i precyzyjnego pisania. Możliwość przypisania dwóch różnych akcji do jednego naciśnięcia klawisza (tzw. dual actuation) to funkcja, która potrafi realnie zwiększyć efektywność w grach i oprogramowaniu. Rapid Trigger, czyli dynamiczne dostosowywanie progu aktywacji podczas szybkich sekwencji, sprawdza się znakomicie w tytułach esportowych takich jak Valorant czy Counter‑Strike.

Komfort pisania i jakość keycapsów

Pod względem komfortu pisania, Apex Pro Gen 3 nie zawodzi. Zastosowane keycapsy wykonane są z podwójnie formowanego PBT, co gwarantuje ich trwałość i odporność na ścieranie. Klawisze mają przyjemną fakturę, a precyzyjne stabilizatory eliminują efekt chybotania nawet na większych klawiszach jak spacja czy Enter. W rezultacie pisanie na tej klawiaturze to czysta przyjemność — niezależnie od tego, czy piszesz kod, artykuł, czy rozgrywasz wieczorną sesję gamingową. Dźwięk pisania jest mięsisty i satysfakcjonujący, bez niepożądanych metalicznych tonów. Jest to jedna z nielicznych klawiatur gamingowych, która bez problemu sprawdzi się także w środowisku biurowym.

Oprogramowanie SteelSeries GG: pełna personalizacja

Oprogramowanie SteelSeries GG to osobny temat. Jest to jedno z najlepszych narzędzi do konfiguracji klawiatury, jakie miałem okazję testować. Pozwala nie tylko na regulację punktu aktywacji dla każdego klawisza z osobna, ale też na tworzenie skomplikowanych makr, profili RGB czy przypisywanie nietypowych funkcji do pokrętła i przycisku multimedialnego. OLED w wersji pełnowymiarowej dodatkowo rozszerza możliwości personalizacji, choć trzeba zaznaczyć, że nie każdy będzie z niego faktycznie korzystać na co dzień.

Wydajność w grach

Jeśli chodzi o wrażenia z użytkowania w grach, oba modele spisują się znakomicie. Niska latencja, doskonała responsywność i płynność działania przełączników sprawiają, że nawet najbardziej wymagający gracze będą usatysfakcjonowani. Wersja TKL daje większą swobodę ruchu myszką, co może być przewagą w dynamicznych shooterach. Z kolei pełnowymiarowy model dzięki dodatkowemu bloku numerycznemu lepiej sprawdzi się w grach strategicznych czy symulatorach, gdzie często korzysta się z makr i skrótów.

W pracy i codziennym użytkowaniu

W pracy biurowej i programistycznej Apex Pro Gen 3 również błyszczy. Komfort pisania stoi na bardzo wysokim poziomie, a możliwość dostosowania aktywacji pozwala zmniejszyć zmęczenie dłoni przy dłuższych sesjach. Blok numeryczny w pełnym modelu będzie nieocenionym dodatkiem dla osób pracujących z arkuszami kalkulacyjnymi lub oprogramowaniem inżynierskim. TKL to z kolei świetny wybór dla tych, którzy cenią sobie minimalistyczne, czyste biurko.

Wady i niedociągnięcia

Nie wszystko jednak jest idealne. Największą wadą obu modeli jest brak hot‑swapu przełączników — tylko alfanumeryczne klawisze są oparte na technologii Hall-effect. Pozostałe, takie jak Insert, Delete czy klawisze funkcyjne, korzystają ze standardowych przełączników mechanicznych, których nie można łatwo wymienić. Dla entuzjastów modowania klawiatur to spore ograniczenie. Dziwi także brak łączności bezprzewodowej — w tej klasie cenowej konkurenci coraz częściej oferują już modele z Bluetooth lub radiowym donglem. Kolejny minus to brak pełnej emulacji kontrolera analogowego, mimo że zastosowane przełączniki technicznie na to pozwalają — SteelSeries nie zaimplementowało jeszcze takiej funkcji w swoim oprogramowaniu.

Cena i konkurencja

Ostatnim elementem wartym uwagi jest cena. Zarówno pełnowymiarowy model, jak i wersja TKL to urządzenia premium, których koszt w Polsce przekracza często 1000 zł. To spory wydatek, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na rynku istnieją tańsze alternatywy oferujące podobną funkcjonalność (np. produkty Razera czy Gloriousa). Jednak żaden z nich nie daje takiej precyzji regulacji i jakości wykonania jak Apex Pro Gen 3.

Podsumowanie: dla kogo Apex Pro Gen 3?

Podsumowując: SteelSeries Apex Pro Gen 3 — zarówno w wersji pełnowymiarowej, jak i TKL — to bez wątpienia jedne z najlepszych klawiatur dostępnych obecnie na rynku. Genialne przełączniki, świetna akustyka, dopracowane oprogramowanie i wysoka jakość wykonania sprawiają, że trudno znaleźć dla nich realną alternatywę. Wersję pełnowymiarową poleciłbym przede wszystkim osobom pracującym na co dzień z dużą ilością danych i programistom. TKL będzie idealnym wyborem dla graczy ceniących sobie kompaktowe rozwiązania i więcej miejsca na myszkę. Ostatecznie — jeśli jesteś gotów zapłacić za najwyższą jakość i unikalne funkcje, Apex Pro Gen 3 nie zawiedzie.

Autor: Mateusz Kasperski

