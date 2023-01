Waloryzacja emerytur rekordowa jeszcze bardziej. Minister zapewnia, że dla budżetu to nie problem

Pod koniec zeszłego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada ona waloryzację rent i emerytur w 2023 roku na poziomie 13,8 proc, przy czym uprawnieni otrzymają nie mniej niż 250 zł więcej niż do tej pory. Media pisały o tym jako o rekordowej waloryzacji, ale już wiadomo, że ostateczna waloryzacja będzie jeszcze wyższa.

Waloryzacja rent i emerytur. Minister zapewnia, że pieniędzy nie zabraknie

Poziom inflacji emeryckiej to 14,8 proc. i o taki procent muszą wzrosnąć świadczenia. Czym jest inflacja emerycka? To średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, hipotetyczny koszyk zakupowy, z którego korzystają seniorzy. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20 proc. tej wielkości.

Z reguły jest ona na tym samym poziomie, co inflacja bazowa, ale w 2022 roku, ku zaskoczeniu ekonomistów, okazało się, że inflacja emerycka była mniejsza niż inflacja na towary kupowane przez pozostałych Polaków. Różnica niewielka (4,9 proc. wobec 5,1 proc.), niemniej była to sytuacja do tej pory niespotykana.

W rozmowie z portalem interia.pl minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewniła, że znajdą się na to pieniądze.

— Waloryzacja jest przewidziana faktycznie na poziomie 13,8 proc., a to około 42 mld zł. Te pieniądze w budżecie są zabezpieczone: one są w częściach budżetowych właściwych i funduszach ubezpieczeń społecznych. O ile wyższa ta waloryzacja będzie, dowiemy się w lutym, bo potrzebny nam jest jeszcze średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w gospodarce narodowej, ale oczywiście na waloryzację jesteśmy przygotowani — bo musimy być gotowi. Dlatego też oprócz zabezpieczonych środków w ustawie okołobudżetowej jest mechanizm, który pozwala nam na przenoszenie środków pomiędzy działami, blokowanie środków tak, żeby te zobowiązania były wypłacone — powiedziała.

15. emerytura – czy są na nią szanse?

Padło również pytanie o szanse na wprowadzenie piętnastej emerytury. Szefowa resortu finansów dała do zrozumienia, że to mało prawdopodobne rozwiązanie.

— 13. i 14. emerytura to już dużo, waloryzacja to też znaczące pieniądze, więc myślę, że ta odpowiedź na okoliczności zewnętrzne ze strony rządu jest naprawdę na właściwym poziomie.Emerytów, tak samo, jak wszystkich Polaków, dotyczą również rozwiązania tarczowe — i zerowy VAT na żywność, i rozwiązania związane z zamrożeniem cen energii i gazu, i dopłaty do ciepła. Może w najmniejszym zakresie korzystają z wakacji kredytowych, ale też mogliby, gdyby była taka potrzeba — wyjaśniła.

