Losowanie Lotto z 26 stycznia przyniosło kumulację. Jest szansa na dodatkowe podwyższenie wygranej

Gracze, którzy zdecydowali się wziąć udział w losowaniu Lotto z 26 stycznia, nie mieli tyle szczęścia, co jeden uczestników loterii Lotto z 24 stycznia. To, co dla niektórych jest złą informacją, dla innych może być pozytywną. Oznacza to bowiem, że już w weekend, w wyniku kumulacji, do wygrania będą aż trzy miliony złotych.

Wyniki losowania Lotto z 26 stycznia

W losowaniu Lotto z 26 stycznia padły liczby: 7, 15, 26, 28, 33 i 35. Wyniki losowania nie wyłoniły zwycięzcy głównej wygranej. Piątkę, czyli poprawnie skreślone pięć liczb wytypowały 52 osoby. Każda z nich otrzyma 4169,30 złotych uszczuplone o podatek w wysokości 10 proc.

W losowaniu Lotto Plus również nie padła główna wygrana. Nikt poprawnie nie wytypował liczb: 3, 5, 13, 14, 38 i 42

Dzień Gracza Lotto, czyli dodatkowe miliony

Co roku 25 stycznia przypada Dzień Gracza Lotto. Jest nawiązaniem do daty 25 stycznia 1956 r., kiedy to spółka Totalizator Sportowy rozpoczęła swoją działalność. Dochód miał być przeznaczany na budowę obiektów sportowych w Polsce. „Dziś z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO aż 19 groszy trafia na polski sport i kulturę. Nie ma w Polsce drugiej firmy, która tak konsekwentnie i w tak dużym stopniu przyczyniała się przez kolejne dekady do rozwoju polskiego sportu. I to dzięki Wam, Graczom! Oferta gier Totalizatora Sportowego zmienia się, jednak od 1956 roku każda z nich wspiera polski sport i kulturę” – czytamy w komunikacie.

W tym roku od 25 stycznia do wyczerpania puli talonów w punktach LOTTO do odbioru jest 1,5 miliona dodatkowych zakładów Lotto. Talon uprawnia gracza do odbioru dodatkowego zakładu Lotto. Warunkiem jest zakup w punktach LOTTO gry Lotto lub Lotto z Plusem za min. 21 zł na jednym kuponie. „A potem… trzymamy kciuki za Twoje liczby!” – zachęca Totalizator w komunikacie.

Lotto: jak grać?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwa poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Czytaj też:

Mamy nowego milionera. W Lotto padła szóstkaCzytaj też:

Jak w Polsce walczy się z nielegalnym hazardem