500 plus dla dzieci z Polski i Ukrainy. Wiemy jakie świadczenia muszą spełnić

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przedłużenie wypłaty 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zagwarantuje ciągłość wypłaty rządowego dodatku na wszystkie dzieci w rodzinie, które nie ukończyły 18. roku życia.

Program 500 plus. Rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku, by zachować ciągłość wypłat

Dokumenty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez portal PUE ZUS, rządową platformę Emp@tia lub bankowość internetową. Mamy na to czas do 30 kwietnia. Nowy okres rozliczeniowy 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

A co z tymi z osobami, które nie złożą wniosku w wyznaczonym terminie? ZUS wprawdzie wypłaci im wyrównanie, ale nie obejmuje ono wszystkich miesięcy poprzedzających poprzedni okres rozliczeniowy.

Program 500 plus. Minister Maląg zachęca wszystkich do składania wniosków

– Zachęcam wszystkich rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku – mówiła Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. – Sama procedura odbywa się bez wychodzenia z domu, dzięki dostępnym platformom internetowym. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami – dodała.

Minister Maląg zaznaczyła też, że Program „Rodzina 500 plus” będzie realizowany, a środki na ten cel zostały zabezpieczone

Program 500 plus. Ze świadczeń mogą skorzystać polskie, jak i ukraińskie dzieci

O pieniądze z rządowego programu 500 plus mogą starać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, jeżeli legalnie przebywają na terenie naszego kraju oraz mają dostęp do polskiego rynku pracy.

Ze świadczenia mogą skorzystać także uchodźcy wojenni, którzy przybyli do Polski po 23 lutym 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie. W styczniu prezydent Andrzej Duda zatwierdził zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Warunkiem jest uzyskanie dokumentów poświadczających ich legalny pobyt w Polsce.

Program 500 plus. Jakie zmiany czekają obywateli Ukrainy?

Zgodnie z nowymi przepisami obywatel Ukrainy, który przebywa na terytorium naszego kraju, a jego pobyt jest legalny, wówczas może on skorzystać z przysługującego mu prawa do świadczenia wychowawczego. Jakie zmiany w świadczeniach z rządowego programu będą przysługiwały osobom z Ukrainy?

Pieniądze dla ukraińskich dzieci z programu 500 plus będą wypłacane na dotychczasowych zasadach. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, by przyznane było świadczenie, jest to, że wraz z opiekunami nie opuściły Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Część funduszy na wypłatę świadczeń dla ukraińskich dzieci ma pochodzić ze wsparcia UNICEF.

Co powinni zrobić obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować ciągłość wypłat 500 plus? Muszą przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek oznaczony jako SW-U oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Może to być odpowiednio opatrzona karta pobytu.

Ukraińscy rodzice lub opiekunowie, którzy złożą taki wniosek do końca kwietnia, zachowają ciągłość wypłat dodatku.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko w wieku 18 lat. Zmiany nastąpiły w lipcu 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko. W zeszłym roku wsparciem objęto także uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym kraju.

