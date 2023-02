Spór o podwyżki opłat za autostradę A4. GDDKiA z ostrym stanowiskiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że planowany przez Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusza odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, wzrost stawek opłat za przejazd pojazdów od 3 kwietnia br. jest niezasadny, podała Dyrekcja. To nie pierwsza interwencja GDDKiA w tej sprawie.

Podwyżka opłat za A4. GDDKiA: Bezzasadna

„W ocenie GDDKiA, wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych” – czytamy w stanowisku.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy, przypomniała Dyrekcja.

„Zwrócimy się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. Warto podkreślić, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju” – napisała GDDKiA.

Podwyżka opłat za A4 może mieć efekty uboczne

Wskazała też, że należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4.

Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

„Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r”. – podkreśliła Dyrekcja.

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 886,6 km. W skład tego wchodzi 1 799,7 km autostrad oraz 3 086,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:



ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Company,

ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,

ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska, przypomina GDDKiA.

Podwyżki na A4 od 31 stycznia

31 stycznia Stalexport Autostrady podał, że jego spółka zależna Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła do GDDKiA z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) – z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł; kategorii 2, 3, 4 i 5 – z kwoty 40 zł do kwoty 46 zł.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek na A4. 13-latek został przygnieciony przez samochódCzytaj też:

Autostrada A4 z Katowic do Krakowa za darmo? Minister nie wyklucza