Autostrada A4 z Katowic do Krakowa za darmo? Minister nie wyklucza

Szef resortu infrastruktury pytany był w czwartek w Polsat News, czy rząd chce wprowadzić dodatkowe opłaty na istniejących autostradach. Zapewnił, że na istniejących odcinkach nie ma takich planów.

Dodał, że ma nadzieję, iż opłaty zostaną zniesione na odcinku autostrady A4 miedzy Katowicami a Krakowem.Przypomniał, że koncesja na użytkowanie tej autostrady kończy się w 2027 roku.

– Jestem przekonany (...), że autostrada ta stanie się na powrót autostradą zarządzaną przez GDDKiA i chcielibyśmy bardzo, aby ten odcinek między Katowicami a Krakowem, był odcinkiem autostrady bezpłatnej – powiedział.

Szef resortu infrastruktury dodał, że planowana jest rozbudowa tej trasy o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę. To by pozwoliło skumulować ruch, zebrać go z dróg równoległych (do A4 – red.), gdzie są olbrzymie problemy komunikacyjne – wskazał.

Rząd nie rezygnuje z planu rozbudowy autostrady A2

Wczoraj informowaliśmy, że nadal aktualne są plany rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą – a konkretnie dobudowania po jednym dodatkowym pasie między węzłami Łódź Północ (skrzyżowanie z A1) i Konotopa.

Wątpliwości są uzasadnione, bo od zapowiedzi rozbudowy minęło 5 lat, nadal nie ogłoszono nawet przetargu na budowę.

Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury zapewnił w mailu do redakcji, że pieniądze na prace przygotowawcze są zagwarantowane. „Środki finansowe na realizację tej inwestycji są przewidziane w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który jest obecnie przedmiotem uzgodnień Komitetu Rady Ministrów” – napisał.

