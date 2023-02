Markety płacą za puste butelki i puszki. Popularność akcji zaskoczyła

Specjalne automaty ustawiono w dziesięciu marketach sieci Carrefour. Dziewięć z nich znajduje się na Śląsku, jeden na Opolszczyźnie. Przyjmują one do recyklingu plastikowe butelki i aluminiowe puszki. Za każdą z nich klienci otrzymują kupon o wartości 15 groszy do wykorzystania w markecie.

Nie czekali na innych. Carrefour ruszył z proekologicznym projektem

Informacja o nowych maszynach pojawiła się w mediach społecznościowych. „NIE CZEKAMY — wraz z rosnącymi wyzwaniami klimatycznymi oraz zmianami w prawie unijnym i przeciągających się prac nad wdrożenie nowego systemu kaucyjnego w Polsce przez ustawodawcę" — napisał na swoim profilu w sieci Sylwester Mroczek, senior manager w Carrefourze.

Internauci nie kryli pochwał wobec proekologicznego projektu. Wiele osób dopytuje, kiedy takie automaty pojawią się w ich miastach.

Samorządy chcą jak najszybciej wprowadzić system kaucyjny

Na razie można z nich korzystać w Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie, Rybniku, Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Pszczynie i Zabrzu.

– Liczymy na to, że tego typu urządzenia szybko staną się rzeczą powszechną i normalną – mówił Arkadiusz Chęciński. Prezydent Sosnowca podczas uroczystej inauguracji w styczniu jako wrzucił do automatu pierwszą plastikową butelkę. Zaznaczył przy tym, że samorządy oczekują jak najszybszego wprowadzenia systemu kaucyjnego.

Olbrzymie zainteresowanie klientów. Zwrócili ponad 300 tys. opakowań

Po miesiącu Carrefour podsumował pilotażową akcję. W tym czasie do automatów trafiło ponad 300 tys. opakowań. Skorzystało z nich ponad 12 tys. klientów, którzy zarobili 45 tys. zł w bonach zakupowych.

Automaty na plastikowe butelki i aluminiowe puszki to kolejna inicjatywa sieci Carrefour. Dwa lata temu firma rozpoczęła skup szklanych butelek. – „Uratowaliśmy już ponad 10 mln sztuk butelek zwrotnych” – informuje firma na swojej stronie internetowej. – „Zwróciliśmy naszym klientom kaucję o równowartości około 5 mln złotych” – dodaje.

