Gdzie najtańsze pączki? Sprawdzamy ceny w Biedronce, Lidlu i innych sieciach

Pączki w cukierniach i sklepach spożywczych kosztują co najmniej 4 zł, ale za nieco większe zapłacimy 6-7 zł. W piekarniach rzemieślniczych nie powinniśmy się też dziwić widząc ceną nawet 10 zł za sztukę. Kto chce kupić taniej, pójdzie do dyskontu – od lat w Tłusty Czwartek wszystkie sieci organizują promocje i zachęcają do kupowania pączków wręcz hurtowo. Sprawdzamy, ile przyjdzie za nie zapłacić już jutro.

Ceny pączków: Biedronka

Najtańszy pączek w Biedronce kosztować będzie 2,18 zł. Ceny wyglądają następująco:

·pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową (74 g) – 2,39 zł,

·pączek z nadzieniem o smaku różanym (73 g) – 2,39 zł,

·pączek z nadzieniem o smaku wiśniowym (74 g) – 2,39 zł,

·pączek z nadzieniem karpatkowym (90 g) – 2,99 zł,

·pączek z nadzieniem kakaowym (80 g) – 2,18 zł,

·pączek w kształcie serduszka(88 g) – 2,49 zł,

·pączek E. Wedel (85 g) – 2,85 zł,

·pączek z adwokatem (74 g) – 2,39 zł.

Ceny pączków: Lidl

Tyle za pączki zapłacimy w Lildu:

·pączek deli mascarpono punk (90 g) – 2,79 zł,

·pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczy (82 g) – 2,29 zł,

·pączek american cheescake (90 g) – 2,79 zł,

·pączek z nadzieniem o smaku adwokatu (90 g) – 2,49 zł,

·pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) – 2,69 zł,

·pączek premium z nadzieniem wiśniowym i liofilizowanymi wiśniami (125 g) – 3,99 zł,

·pączek wegański (110 g) – 2,39 zł

Ceny pączków: Netto

W Netto ceny pączków spadną o 10 proc. w stosunku do cen na co dzień.

·donut z cukrem (50 g) – 1,25 zł,

·donut z nadzieniem karmelowym (67 g) – 2,19 zł,

·donut z czerwoną polewą (58 g) – 1,95 zł,

·pączek E. Wedel (85 g) – 2,95 zł.

Ceny pączków: Kufland

Najtańsze pączki w Kauflandzie można kupić za 62 grosze. Przy zakupie 12 sztuk cena spada do 45 groszy.

Cena pozostałych pączków:

·pączek z powidłami śliwkowymi (90 g) – 1,79 zł,

·pączki mini z nadzieniem o smaku adwokata lub waniliowym (240 g) – 7,99 zł,

·pączki mini o smaku serowym (200 g) – 6,99 zł,

·donuty z nadzieniem, różne smaki m.in. z czekoladą E. Wedel (70 g) – 1,79 zł, – pączek E. Wedel (85 g) – 2,29 zł.

Ceny pączków: Auchan

Sieć zachęca do korzystania z oferty „kup 2 i zapłać mniej”, która obowiązuje na pączki z nadzieniem różanym w pudrze.

Pozostałe ceny:

oponka w pudrze (70 g) – 1,79 zł,

pączek wiedeński w lukrze (60 g) – 1,79 zł,

pączek wiedeński (48 g) – 1,79 zł,

pączek z nadzieniem: malinowym, kremem czekoladowym lub wiśniowym (80-90 g) – 1,99 zł,

minipączek z nadzieniem: balonowym, orzechowym lub smurfowym (50 g) – 2,39 zł,

paluch: jogurtowy, czerwona porzeczka, owoce leśne lub śliwkowy (95 g) – 2,39 zł,

pączek z nadzieniem różanym w lukrze (88 g) – 1,99 zł,

pączek z nadzieniem toffi lub orzechowym (80 g) – 1,99 zł,

pączki na maślance – 32,90 zł za kg,

minipączusie: z porzeczkami, toffi lub ze śmietaną w cenie 29,90 za kg.

O ile zdrożały składniki pączków?

W poprzednich latach w tłusty czwartek jedliśmy średnio 2,5 pączka na osobę – informuje serwis money.pl powołując się na wyliczenia Banku BNP Paribas. Bankowcy wyliczyli też, o ile zdrożały od lutego 2022 r. średnie ceny składników pączków. Za mąkę pszenną typ 500 pakowanej w worki cukiernicy płacą o 12 proc., jajka podrożały średnio o 55 proc., a mleko o 12-20 proc. Potaniało natomiast masło: w ciągu roku jego cena spadła o ok. 13. proc.

