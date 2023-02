Tusk: Będziemy proponowali kredyt zero procent i dopłatę do najmu

– Będziemy proponowali kredyt zero procent dla osób, które będą kupowali pierwsze mieszkanie. Chodzi o ludzi młodych i takich do 45. roku życia – powiedział podczas spotkania w Pabianicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Co ciekawe, jest to rozwiązanie, które nie tylko w kwestii kwoty, ale także wieku, nawiązuje do przedstawionego przez rząd programu Pierwsze Mieszkanie. Tam także limitem wieku jest 45 lat, a kwota, którą o którą będą się mogli ubiegać single, to 500 tysięcy złotych.

Kredyt zero procent. Tusk zapowiada

– Wprowadzenie takiego kredytu sprawi, że przy pożyczce na około 500 tys. zł, sprawi, że nie będzie się płaciło raty 4100-4200, a mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału a nie odsetek. Bardzo bym chciał, aby ten program dotyczył także remontów mieszkań, które nie nadają się do zamieszania, bądź wymagają pilnego remontu – powiedział także przewodniczący PO.

– Nie mam wątpliwości, aby uratować także branżę budowlaną, która serio jest w słabym stanie – dodał. – Wierzę, że te ten przemyślany projekt przyniesie same korzyści – z punktu widzenia młodego małżeństwa, z punktu widzenia branży. Przygotowaliśmy mechanizm, który spowoduje, że banki też nie będą szczególnie zagrożone. Nie grozi nam kryzys systemu bankowego. Chciałby, aby wszystko znów stanęło na nogach, a nie jak teraz, na głowie – dodał Donald Tusk.

Dopłata do wynajmu

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował także, że KO proponuje nie tylko nowy kredyt, ale także dopłaty dla tych, którzy zamiast kupować, będą chcieli wynajmować mieszkania.

– Będziemy proponowali także dopłatę do najmu w wysokości 600 zł. To jest krok do normalności – powiedział także.

