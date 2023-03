„Kryzys sałatkowy” w Europie. To dlatego warzywa są tak drogie

Hiszpania i Maroko to o tej porze roku najważniejsi producenci warzyw w Europie. Zimą jedyną alternatywą jest uprawa szklarniowa, a ta stała się ostatnio bardzo droga, bo obiekty ogrzewane są gazem, którego ceny wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. W import z Hiszpanii i Maroka uderzyła jednak fatalna pogoda, która spowodowała wzrost cen towarów.

Niedobór warzyw z Hiszpanii i Maroka

Warunki rolnicze na południu Hiszpanii są obecnie bardzo trudne. Początek zimy był bardzo ciepły, co spowodowało szybszy wzrost roślin. Teraz jednak region nawiedziły przymrozki, niszcząc część upraw.

Z kolei przez Maroko przeszła fala powodzi. W efekcie, jak podaje hiszpański dziennik "El Mundo", w ciągu ostatnich 30 dni ceny pomidorów na giełdzie rynku rolnego wzrosły o prawie 60 proc. (z 1,25 ero/kg do 1,99 euro), ogórków o 120 proc. (z 0,91 euro/kg do 1,98 euro), a papryki o ponad 100 proc. (z 1,07 euro/kg do 2,19 euro).

Za kilogram pomidorów trzeba zapłacić 30 złotych

Drożyznę widać także na naszym krajowym podwórku. Wystarczy przejść się na osiedlowy bazarek bądź do pobliskiego sklepu spożywczego. Owoce i warzywa stały się produktami premium. Dziś są dostępne dla nielicznych. Kilogram pomidorów malinowych kosztuje 30 zł, a niewielkie pomidory koktajlowe są w cenie 33-35 zł. Za kilogram ogórków musimy zapłacić od 22 do 28 zł.

Ceny innych produktów także wystrzeliły. Bakłażany są w cenie 24 zł/kg, szpinak – 22 zł/kg. Także papryka jest dwukrotnie droższa niż w zeszłym roku. Dziś trzeba za nią zapłacić 25-28 zł. Inne owoce są dostępne tylko dla nielicznych. Truskawki hiszpańskie kosztują 50 zł/kg, a za borówki trzeba zapłacić 65 zł/kg.

Czytaj też:

Gigantyczny wzrost cen papryki. „Konsument przestaje akceptować..."Czytaj też:

Brytyjczycy znaleźli sposób na drożyznę. Kupują nasiona, by uprawiać warzywa