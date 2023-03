Koniec WIBOR-u. ZBP: Kredyty mogą być tańsze

W obecnych warunkach rynkowych oprocentowanie nową stawką WIRON będzie najprawdopodobniej mniejsze niż w oparciu o stawkę WIBOR, uważa wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

Kredyt oparty o WIRON będzie tańszy

– Na ten moment kredyt oparty o WIRON będzie z dużym prawdopodobieństwem tańszy niż ten oparty o WIBOR – powiedział Białek podczas webinaru poświęconego zastąpieniu stawki referencyjnej WIBOR przez WIRON. – Proces reformy stawek referencyjnych nie jest jednak instrumentem pomocowym. Nie jest prowadzony dlatego, żeby kredytobiorcy mieli gwarancję, że kredyty będą tańsze – zaznaczył.

Także wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj zwracała uwagę, że wskaźnik WIRON nie będzie uwzględniał ryzyk rynkowych, które mają wpływ na kształtowanie się WIBOR-u.

– Seria czynników ryzyka, które są włączane do różnych produktów terminowych – ich po prostu w WIRON nie ma. Samo oprocentowanie z procentu składanego [jak w WIRON] nie uwzględnia czynników rynkowych. To zasadnicza różnica. I dlatego wynikające z tego oprocentowanie będzie średnio niższe – powiedziała Bluj.

Banki czekają na rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Sektor bankowy czeka rozporządzenie ministra finansów, które wyznaczy zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy tego rozporządzenia, zamiennik będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki, wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie ministra finansów zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

– Rozporządzenie ministra finansów na pewno będzie miało charakter aktu prawnego oddziałującego na stabilność finansową, dlatego musi być też przedmiotem konsultacji publicznych, co oznacza, że pewnie parę miesięcy przed wejściem w życie tego rozporządzenia taki projekt będzie znany opinii publicznej. Narodowa Grupa Robocza przygotowała mapę drogową, w której datą wejścia w życie rozporządzenia o zamienniku jest 1 stycznia 2025, co oznacza, że projekt rozporządzenia pojawi się odpowiednio wcześniej – przypomniał dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Michał Kruszka.

– W pierwszej kolejności w swoje stanowisko w sprawie konieczności wyznaczenia zamiennika, […] przedsatwia Komisja Nadzoru Finansowego, które jest kierowane do Komitetu Stabilności Finansowej, jeśli ten dojdzie do wniosku, że przychyla się do stanowiska KNF, formułuje rekomendację dla Ministra Finansów. Rekomendacja nie jest prawnie wiążąca – dodał.

Zgodnie z tzw. mapą drogowa opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą (NGR; zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych), wskaźniki WIBOR i WIBID przestaną być publikowane w 2025 r. Zgodnie z tym dokumentem zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach ma nastąpić w 2024 r.

