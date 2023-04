Uwaga na oszustów! Podszywają się pod skarbówkę

Rząd ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod urząd skarbowy i wysyłają do podatników maile z rzekomą informacją o zwrocie z podatku. „Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca prosi o skanowanie załączonego kodu QR w celu odebrania zwrotu podatku” – czytamy w komunikacie resortu. To próba wyłudzenia danych, pod żadnym pozorem nie należy skanować załączonego kodu.

Oszustwo na skarbówkę

Ani ministerstwo finansów, ani urzędy skarbowe, nie wysyłają do podatników maili z informacją o nadpłacie podatku. Otwieranie linków zawartych w takich wiadomościach, skanowanie kodów czy odpowiadanie na takie maile może być niebezpieczne i doprowadzić do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem. Takie oprogramowanie służy oszustom do przejęcia haseł np. do kont bankowych i kradzieży pieniędzy.

„Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników oraz nie skanowanie kodów QR z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości” – czytamy w komunikacie.

PIT 2022. Rekordowe zwroty podatku

W ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że fiskus już zwrócił podatnikom 11 mld zł z nadpłaconego podatku za 2022 roku – a nie wszyscy podatnicy już złożyli deklarację. Mają na to czas do końca kwietnia.

– Kwota, która będzie zwrócona Polakom z PIT za rok ubiegły będzie rekordowa i dziś przekroczyła poziom z 2021 r. i wynosi 11 mld zł – tyle dotychczas wypłaciliśmy zwrotów – powiedział wiceminister finansów.

Resort informował wcześniej, że podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze Twój e-PIT.

