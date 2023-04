Pensja minimalna znów wzrośnie. Druga podwyżka w tym roku

W styczniu nastąpiła zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia. Przez to, że inflacja wciąż jest wysoka, w tym roku czeka nas jeszcze jedno podniesienie pensji. Wiadomo, ile wyniesie nowa stawa za pracę i kiedy wejdzie ona w życie.

Inflacja przyczyną podwyżek

Podwyżki płac następują zgodnie z treścią ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Znajduje się w niej zapis o tym, od czego uzależniona jest wysokość pensji. Okazuje się, że wszystko zależy od prognozowanych wskaźników cen na kolejny rok. Jeśli wskaźnik wynosi mniej niż 105 proc., podwyżka ma miejsce raz w roku – 1 stycznia. Gdy wynik wyniesie więcej niż 105 proc., podwyżka ma miejsce drugi raz.

Pierwsza podwyżka, zgodnie z ustawą miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto, co netto daje nam 2710 zł. To duża zmiana, gdyż przed 2023 rokiem najniższa płaca wynosiła 3010 zł brutto. Wraz z Nowym Rokiem zmieniła się także stawka godzinowa za wykonaną pracę. W poprzednim roku wynosiła ona 19,70 zł i wzrosła do 22,80 zł za godzinę.

Kiedy druga podwyżka?

W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu podana jest również data drugiej podwyżki, jeśli miałaby ona miejsce. Kolejna zmiana wynagrodzenia w 2023 roku będzie miała miejsce 1 lipca. Od tego dnia najniższa pensja wynosić będzie 3600 zł brutto, co „na rękę” daje nam 2785 zł.

Zmianom ulegnie także stawka godzinowa. Latem za godzinę pracy otrzymamy co najmniej 23,50 zł brutto. To prawie 4 zł więcej, niż stawka obowiązująca w 2022 roku.

Jak ustala się podwyżki na kolejny rok?

Wysokość płacy minimalnej na następny rok ustalana jest przez dwa organy państwowe. Rada Ministrów przekazuje Radzie Dialogu Społecznego propozycję najnowszych stawek minimalnych do ewentualnej negocjacji. Ta druga grupa powinna w terminie 30 dni od daty otrzymania propozycji ustalić ewentualne wynagrodzenie.

Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości stawek w drodze rozporządzenia. W zeszłym roku termin ogłoszenia nowych stawek upłynął z dniem 15 września.

