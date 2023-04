Miłośnicy promocji uwielbiają Happy Hours. Wiedzą o tym przede wszystkim takie miejsca jak biura podróży czy restauracje. Od jakiegoś czasu ich pomysłami inspirują się również znane sieci handlowe. W Lidlu od poniedziałku do piątku skorzystamy ze zniżki pod warunkiem, że pojawimy się na miejscu między godziną 11 a 13. Wczoraj o tej porze skorzystaliśmy z promocji na banany.

Happy Hours w Lidlu. Dzięki temu skorzystasz

Happy Hours w Lidlu skierowane jest dla każdego, trzeba jednak pamiętać o kilku prostych warunkach. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę wspomnianą wcześniej porę dnia, po drugie trzeba być zarejestrowanym w aplikacji Lidl Plus i w sklepie mieć przy sobie telefon. Przed pójściem na zakupy warto sprawdzić, jaki produkt został przeceniony – może się okazać, że nie zawsze jest to coś, co nas interesuje. Specjalnie dla was sprawdziliśmy, co oferuje dyskont 19 kwietnia.

Happy Hours w Lidlu. To kupisz taniej 19 kwietnia

W promocji Happy Hours w Lidlu 19 kwietnia znalazło się coś dla miłośników grillowania. Przed nami weekend, a niebawem majówka, więc to doskonała okazja, by zrobić zapasy. Dziś w dyskoncie czeka na nas kiełbasa śląska w megapace o wadze 1 kg. Jej regularna cena to 22,90, natomiast dziś wydamy jedynie 11,45 zł – to aż o 50 proc. taniej.

Jak zwykle idąc do Lidla, warto poznać też inne promocje w aplikacji. Do końca miesiąca dodatkowo czekają na nas m.in. popularne zdrapki. Dziś wydając na zakupy 100 zł o 40 proc. taniej, otrzymamy chleb górski pszenny, przy zakupach za 300 zł, taniej o 50 proc. kupimy serek mascarpone, wydanie 500 zł oznacza zniżkę za cukier – jedno opakowanie gratis, zaś przy zakupach za 900 zł otrzymamy kupon o wartości 10 zł.

Ponadto tylko dziś przez cały dzień przy wybraniu pieluszek Lupilu, drugie opakowanie dostaniemy gratis, 19 kwietnia wygasa też m.in. kupon na parówki Pikok, ser salami Pilos, papier toaletowy rumiankowy czy granat na wagę. Wiadomo już też na szczęście, co czeka nas w najbliższym czasie – 21 kwietnia przez cały dzień taniej otrzymamy jajka ściółkowe Złota Nioska M i L.

