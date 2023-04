Takich promocji dawno nie było. Masło, cukier i truskawki za połowę ceny

Czy to już koniec drożyzny? – dopytują klienci. Nie, to specjalne promocje, które co jakiś czas oferują sieci dyskontów. W wyznaczonych dniach można kupić wiele produktów nawet za połowę ceny. Tak było i tym razem. Po tańsze produkty i do kas ustawiały się gigantyczne kolejki.

Ta wiadomość zaskoczyła wielu internautów. W czwartek w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o promocyjnych cenach wielu produktów spożywczych w jednej z ogólnopolskich sieci dyskontów. „Takich cen dawno nie było” — informowali swoich znajomych. Klienci nie kryli zaskoczenia. Masło za połowę ceny „Masło – 2,99 zł, cukier – 3,99 zł, truskawki – 4,99 zł, mięso mielone z szynki – 6,99 zł” – czytamy. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. W marketach tej sieci pojawiły się tłumy kupujących. nikogo nie zniechęcały długie kolejki do kas. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty w promocyjnych cenach. Niektóre artykuły można było nabyć za połowę kwoty. „Kup trzy i zapłać mniej” – czytamy w gazetce promocyjnej dyskontu. Masło Extra Mleczna Dolina jest w cenie 2,99 zł za sztukę. Upust wynosił 48 proc. Nie obyło się jednak bez kłopotliwych sytuacji. Klienci dopytywali o dzienny limit, który wynosił sześć sztuk na kartę. W tym przypadku cena była już jednak inna i wynosiła 3,85 zł za kostkę. To dawało upust 33 proc. od ceny zwykłej, która wynosi 5,76 zł za kostkę. Kolejna promocja na cukier. Taniej o jedną trzecią ceny W niektórych sklepach tej sieci były jednak inne ceny masła. Za trzy kostki klienci musieli zapłacić 3,85 zł za sztukę. W promocyjnej cenie była też margaryna Wyborna Extra. W tym przypadku bonus wynosił 25 proc. W znacznie niższej cenie można kupić cukier krajowej produkcji. Dotychczas kosztował 5,99 zł/kg. Promocyjna cena wynosi 3,99 zł/kg. Tu także wprowadzono pewne ograniczenia. Warunkiem skorzystania z 33 proc. promocji jest kupno minimum pięciu, a maksymalnie 10 kg cukru. To kolejne promocja w tym roku na cukier. W marcu można było go nabyć za niemal połowę ceny. Kupując pięć kilogramów w cenie 5,99 zł, kolejne pięć torebek cukru było w cenie 1 zł/kg. Warzywa i owoce także w promocji. Największy upust na truskawki i winogrona Taniej można kupić także wybrane owoce i warzywa. Hiszpańskie truskawki zostały przecenione z 9,99 zł na 4,99 zł za opakowanie 500 gramów. Z kolei za kilogram pomidorów na gałązce zapłacimy w czwartek 7,99 zł. Kwota ta wskazuje na obniżkę ceny o 46 proc. Dyskont zaznacza jednak, że jest to maksymalna kwota rabatu. Jego wysokość i końcowa cena mogą się różnić w zależności od oferty danego sklepu. Z kolei pomidory papryczkowe z Hiszpanii i Maroka zostały przecenione o niemal 30 proc. Do końca tygodnia obowiązuje cena 16,99 zł/kg. Mięso jest tańsze o blisko 40 proc. Szybko znajduje nabywców Jeszcze większy upust można uzyskać przy zakupie winogrona bezpestkowego. Taniej o 57 proc. – widnieje informacja na cenniku. W miejscu przekreślonej ceny 18,99 zł/kg pojawiła się nowa, która wynosi 7,99 zł/kg. Uwagę kupujących przyciągały niższe ceny na liczne produkty mięsne. Mięso mielone z szynki przeceniono o prawie 40 proc. Na opakowaniu 500 g widnieje teraz kwota 6,99 zł. Taniej można nabyć filety z piersi kurczaka. Mega Paka jest teraz dostępna w cenie 14,99 zł. Upust wynosi 37 proc. Czytaj też:

