Biedronka, Lidl, Kaufland. Promocje na 20 kwietnia

W Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie organizowane są promocje trwające przez krótki czas. Klienci regularnie sprawdzają te oferty, by móc zaoszczędzić pieniądze na zakupach. Sprawdźmy, co kupimy taniej 20 kwietnia w kilku najpopularniejszych sieciach sklepów.

Biedronka: Dwa dni specjalnych rabatów

W Biedronce obowiązuje nowa oferta, ważna od dzisiaj do 22 kwietnia. W tym czasie wszystkie artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki objęte są 50-procentową zniżką. Rabat obowiązuje przy zakupie dwóch produktów i naliczany jest na tańszy z nich. Do naliczenia zniżki konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka. Limit dzienny wynosi 5 sztuk.

Dodatkowo tylko dzisiaj w Biedronce za kilogram pomidorów na gałązce zapłacimy 7,99 zł. Kwota ta wskazuje na obniżkę ceny o 46 proc. Biedronka informuje jednak, że jest to maksymalna kwota rabatu. Jego wysokość i końcowa cena mogą się różnić w zależności od oferty danego sklepu.

Lidl na smaczny poranek

W Lidlu dostępne są ciekawe promocje na każdy dzień. Tylko dzisiaj w Lidlowym Programie Oszczędnościowym kawa taniej przy zakupie dwóch opakowań. Barista Crema lub Espresso przy zakupie dwóch sztuk jest aż o 54 procent tańsza. W takim zestawie kilogram kawy kosztuje 34,99 zł. Oznacza to, że na dwupaku zaoszczędzimy łącznie 26 zł.

Jednak nie tylko kawa będzie opłacalna przy zakupie większej ilości sztuk. Do końca tygodnia dwie paczki wędlin XXL marki Pikok są aż 86 proc. tańsze. Promocja naliczy się przy zakupie dwóch takich samych produktów. A przy zakupie trzech kostek masła ekstra 82 proc. od Pilos rabat wyniesie 34 procent. Przy lidlowej Ofercie za opakowanie zapłacimy tylko 3,19 zł.

Owocowe czwartku w Kaufland

W Kauflandzie od dzisiaj do wtorku obowiązuje owocowa promocja. Przy zakupie dwóch owoców granatu, jeden z nich otrzymamy za darmo. Dodatkowo posiadacze karty Kaufland Card otrzymają rabat w wysokości 50 proc. Dzięki temu klubowicze za swój zakup zapłacą zaledwie 6 zł.

Od dzisiaj promocją objęte jest też mięso, drób i garmażeria. W promocji znajdziemy szynkę konserwową Krakus za 2,99 zł. Oprócz tego schab śnieżny Kabanos kosztuje 2,79 zł. Kaufland nie zapomniał również o nadchodzącym sezonie grillowym. Skrzydła z kurczaka w marynacie paprykowej kupimy za 12,99 zł. Nie ma jednak grilla bez musztardy. Produkty marki Roleski kosztują teraz tylko 3,59 zł.

W Carrefour zawsze świeżo

Warto również zwrócić uwagę na promocję w Carrefour. Od dzisiaj do soboty kupimy kilogram bananów w cenie promocyjnej 3,99 zł. Posiadacze karty Mój Carrefour będą mogli skorzystać z kilku dodatkowych rabatów. Do soboty wszystkie miody Jakość z Natury Carrefour będą tańsze o 15 proc. Obowiązuje również 10-procentowa zniżka na parówki Berlinki Morliny.

Mecz FC Barcelony z Żabką

Żabka wciąż zaskakuje konkursami. Tym razem swoją akcję kieruje do fanów piłki nożnej. Wystarczy kupić dwie zapalniczki Clipper, za które dostaniemy specjalny kod. Następnie należy zarejestrować się na stronie i odpowiedzieć na pytanie. Pytanie konkursowe to: "Dlaczego Ty powinieneś otrzymać nagrodę?". W konkursie do wygrania:

4 x wyjazd na mecz FC Barcelony (opłacony lot, nocleg i bilet wstępu);

20 x zestaw produktów Clipper o łącznej wartości 200 zł;

30 x zestaw produktów Clipper o łącznej wartości 100 zł.

Akcja trwa do 25 kwietnia. Wyzwanie jest odnawialne, co oznacza, że możemy ukończyć je wielokrotnie.

