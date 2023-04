Mój Prąd 5.0 już od 22 kwietnia. Można zyskać 58 tys. zł

Program "Mój Prąd 5.0" pozwala na obniżenie kosztów związanych z transformacją energetyczną domu. Dzięki niemu możliwe jest zakupienie i zainstalowanie urządzeń niezbędnych do pozyskania energii.

W tym roku dodatkowo zwiększono ilość rozwiązań energetycznych, za które możemy otrzymać środki finansowe. W ramach tegorocznej akcji pieniądze otrzymamy za kolektory słoneczne na ciepłą wodę. Akcją objęte są również pompy ciepła wykorzystywane w innych celach, niż do ciepłej wody. Oprócz tego środki możemy uzyskać również na:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;

Zakup i montaż systemów do zarządzania energią;

Zakup i montaż urządzeń do zwiększania autokonsumpcji. Dotyczy to buforów ciepła, bojlerów i magazynów energii nie mniejszych niż 2 kWh.

Jeżeli ktoś już skorzystał z „Mojego Prądu” i ma fotowoltaikę, a chce sobie uzyskać dofinansowanie na pompy ciepła nawet do 28 tysięcy, może to zrobić uzupełniająco właśnie w tym rozpoczynającym się konkursie

– mówi szef resortu klimatu i środowiska Ireneusz Zyska

„Mój Prąd 5.0”: jaka wysokość dofinansowania?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 58 000 zł. Dodatkowo limit dopłat to 50 procent kosztów kwalifikowanych. Na każde urządzenie zaplanowane zostały inne progi finansowe. Dla przykładu na pompy ciepła otrzymamy maksymalnie 28 500 zł.

Spore środki uzyskamy również za zakup magazynu energii — do 16 000 zł. Za mikroinstalacje fotowoltaiczne dostaniemy do 7 000 zł. W przypadku inwestycji w kolektory słoneczne do podgrzewania wody uzyskamy 3500 zł. O 500 zł mniej otrzymamy za zakup systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

„Mój Prąd 5.0”: zasady przyznawania dofinansowania

Uczestniczyć w programie mogą osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych. Ich gospodarstwo musi wytwarzać energię elektryczną lub takie działania muszą być w planach. Nowy nabór skierowany jest głównie do prosumentów rozliczanych na zasadzie net billingu.

Dofinansowanie otrzymają również ci, którzy przejdą z systemu opustów na system oddawania nadwyżki energii. Dla tej grupy odbiorców przygotowany jest nawet bonus finansowy. Za przejście na nowy system net billing można otrzymać 3 000 zł. Bonus mogą otrzymać również osoby, które brały udział w poprzednich edycjach programu.

Pieniądze przyznawane są na instalacje, które już oddają energię do sieci. Potwierdzenie działania urządzeń musimy otrzymać od Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Jak i kiedy złożyć wniosek w programie „Mój Prąd 5.0”?

Nabór wniosków do „Mój Prąd 5.0” rusza 22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi. Wszystkie formalności należy załatwić zdalnie, korzystając ze specjalnej strony programu. Aby złożyć wniosek, musimy posiadać profil zaufany i dokumenty od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Do wniosku należy załączyć również dokumenty potwierdzające koszty poniesione na inwestycję. Są to:

Potwierdzenia, że rozliczamy się na zasadach net billingu;

Potwierdzenia płatności za wszystkie urządzenia, na które chcemy uzyskać dofinansowanie;

Protokoły odbioru prac od realizatora zlecenia;

Wszystkie paragony i faktury związane z transportem i montażem elementów objętych dofinansowaniem.

Wnioski składać można do 22 grudnia lub do wyczerpania budżetu. Decyzja o otrzymaniu dofinansowana zostanie przekazana w ciągu maksymalnie 90 dni.

Czytaj też:

Morawiecki chwali „Mój Prąd”. W nowym rozdaniu pieniądze nie tylko na fotowoltaikęCzytaj też:

O tańszy prąd będzie łatwiej. Rząd wprowadza długo oczekiwaną zmianę