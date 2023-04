Na sklepy czekają wysokie kary. Wystarczy, że nie pobiorą od nas opłaty za jedną rzecz

Reklamówki foliowe są czymś, czego przedstawiciele władz europejskich najchętniej pozbyli, by się raz na zawsze. Jako że nie uchodzą za ekologiczne, już od lat muszą być dodatkowo opłacane. Za nie przestrzeganie obowiązków sklepy narażone są na wyjątkowo surowe kary.

Sklepy muszą pobrać opłatę za foliówkę

W dzisiejszych czasach oferowanie w sklepach reklamówek foliowych wiąże się ze sporymi problemami, dlatego niektórzy przedsiębiorcy całkowicie z nich rezygnują. Zamiast tego wprowadza się torby papierowe lub bawełniane. Niestety wciąż nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, a niektórzy klienci oczekują jak najtańszych siatek na zakupy.

Jak wiadomo, dziś już nawet foliówki nie można wziąć od sprzedawcy gratis, jeśli tak się stanie, ten narażony będzie na poważne konsekwencje. Zgodnie z zasadami UOKIK sklepy muszą pobierać opłaty recyklingowe i przekazywać je co kwartał do marszałka województwa. Ponadto obowiązkowa jest ewidencja takich toreb w roku kalendarzowym oraz wpis do Rejestru BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach.

Nie zapłacisz? Sklep poniesie karę

Każdego dnia kontrolerzy z inspekcji handlowej sprawdzają, czy znane sieci wywiązują się ze swoich obowiązków. Za niedociągnięcia nakładane są wysokie kary, które mogą sięgać nawet 20 tys. złotych. Każda osoba, której kiedykolwiek przyjdzie do głowy, by prosić sprzedawcę o darmową torbę foliową, powinna pamiętać, że tym sposobem naraża daną firmę na ogromne straty.

Za nieobranie opłaty recyklingowej możemy zapłacić najmniej 500 zł. Oczywiście karą obarczony jest zawsze przedsiębiorca. Co ważne sieci handlowe muszą też stosować się do ustalonych wcześniej stawek – za foliówkę nie można zapłacić więcej niż 1 zł. Wyjątkami, których nie dotyczą opłaty są: małe zrywki i folie używane do pakowania żywności – np. rękawiczki jednorazowe. Poza tym nie ma mowy, by otrzymać siatkę na zakupy za darmo.

