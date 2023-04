Ceny węgla na grilla. Tyle zapłacisz w znanych sklepach

Wraz z początkiem sezonu majówkowego sklepy aktywnie ruszyły ze sprzedażą produktów na grilla. Niedawno sprawdzaliśmy, ile zapłacimy za popularne kiełbasy, a teraz postanowiliśmy zobaczyć, jak mają się ceny węgla. Mowa o produkcie, który od dłuższego czasu mocno drożeje, zwłaszcza jeśli chodzi jego o zastosowanie w energetyce. Czy jeśli chodzi o węgiel na grilla, to też jest bardzo drogo? Oto co oferują dyskonty.

Węgiel i brykiet na grilla w 2023 roku. Tyle zapłacimy w znanych sklepach

Aby sprawdzić, jak kształtują się ceny węgla oraz brykietu na grilla zerknęliśmy do aktualnych ofert promocyjnych znanych sklepów. Okazuje się, że produkty te znajdziemy aktualnie m.in. w sieci Auchan, Carrefour, Makro, Bricomarche, Kaufland i Polomarket. Wybór jest naprawdę duży, a za jedno opakowanie zapłacimy nawet mniej niż 10 zł.

Za tyle rozpalisz grilla kupując Kaufland

Za aktualnej oferty Kaufland wynika, że od 26 kwietnia do 2 maja mamy okazję kupić tam do 3 sztuk brykietu drzewnego marki Fire&Flame w wyjątkowo promocyjnej cenie. To obecnie jedna z najatrakcyjniejszych ofert, bowiem za opakowanie 2,5 kg zapłacimy tylko 6,99 zł. Warunkiem jest posiadanie karty lojalnościowej oraz podejście do kasy z trzema opakowaniami. Osoby, które nie posiadają karty Kaufland, zapłacą za jeden produkt 8,99 zł.

Szaleństwo w Polomarket. Ceny zaczynają się od 3,99 zł

W ofercie sklepu Polomarket znaleźliśmy wyjątkowo bogatą gamę produktów przeznaczonych do rozpalania grilla. Kupimy tam brykiet drzewny w cenie 16,99 zł za opakowanie 2,5 kg oraz podpałki ekologiczne już od 3,99 zł. Za większe pojemniki podpałek żelowych można zapłacić maksymalnie 14,99 zł. Promocja obowiązuje aż do 15 czerwca, więc czasu na zakupy mamy bardzo dużo.

Węgiel na grilla w Bricomarche

Sklep Bricomarche jako kolejny z nielicznych oferuje wyjątkowo niskie ceny węgla i brykietu – koszt opakowania nie przekracza 10 zł. Okazuje się, że za brykiet z węgla drzewnego o wadze 2 kg zapłacimy 8,99 zł, zaś na węgiel drzewny w opakowaniu 2 kg wydamy 9,99 zł. Mowa o popularnych produktach marki Express Grill. Oferta ważna jest do 30 kwietnia.

Cena węgla w Carrefour

Przyglądając się cenom węgla, nie zapomnieliśmy zajrzeć do Carrefoura. Tu niestety jest nieco drożej. Opakowanie węgla drzewnego o wadze 2,5 kg kosztuje aktualnie 17,99 zł – mowa o produkcie marki Grillex. Z tańszych opcji możemy wybrać brykiet węgla drzewnego o wadze 2 kg w cenie 12,99 zł. Produkty będą dostępne w sklepie minimum do 1 maja.

Tańsza opcja ze Stokrotki

Choć sieć stokrotka nie jest tak popularna jak wspomniane wcześniej sklepy, to cieszy się dość dużym gronem fanów, a ostatnio zachęca do zakupów m.in. darmową dostawą. Tuż przed majówką za węgiel drzewny zapłacimy tam tylko 9,99 zł – to aż o 9 proc. taniej niż zwykle. Akcja promocyjna obowiązuje minimum do 26 kwietnia.

Tyle za węgiel w Makro

Naszą uwagę przyciągnęło również Makro. Każdy, kto zrobi tam zakupy, ma okazję nabyć węgiel drzewny mark Aro za jedyne 36,89 zł. Choć cena wydaje się wysoka, to zakup może być korzystny, mowa bowiem o opakowaniu o wadze 5 kg. Taka ilość produktu na pewno wystarczy na dłużej. Oferta jest ważna minimum do 30 kwietnia.

Na koniec Auchan. Czy jest najtaniej?

Auchan uchodzi za jeden z najtańszych dyskontów w Polsce. Okazuje się że jeśli chodzi o węgiel, to niestety nie znajdziemy tam teraz wyjątkowej promocji. Za produkt w opakowaniu o wadze 2,5 kg zapłacimy 12,99 zł – mowa o marce Perfect BBQ, zaś węgiel drzewny Feniks kosztuje aż 19,99 zł za 2,5 kg – tyle samo wydamy za brykiet tej firmy. Tańszym rozwiązaniem jest zakup brykietu węglowego Fie&Flame – kosztuje 11,99 zł.

Podsumowując, można wywnioskować, że aż do 2 maja najbardziej opłaca się sięgnąć po brykiet węgla drzewnego z Kaufland, zaś jeśli chodzi o węgiel, to najbardziej konkurencyjną ofertą dzieli się Makro, Stokrotka i Bricomarche. Macie już zapasy na majówkę?

