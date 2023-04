Majówka z grillowaniem? Tu dostaniesz kiełbasy za darmo

Kwiecień powoli się kończy, a więc sezon na grilla można uznać za otwarty. Jako że w ostatni weekend w wielu polskich miastach pogoda dopisywała, sporo osób organizowało już m.in. ogniska. Na pierwszy ogień zwykle idą ulubione kiełbasy. Ile w tym roku zapłacimy za nie w znanych sklepach? Sprawdzamy promocje.

Promocje na kiełbasy na grilla. Te sklepy przeceniają produkty

Na grillowym ruszcie często znajdują się kiełbaski, karkówki, pieczywo, ziemniaki i sery. Chętnie sięgamy też po boczek i żeberka. Choć produktów tego typu jest co niemiara, to jednak pierwszy z wymienionych wciąż bije rekordy popularności. Polscy chętnie sięgają m.in. po kiełbasę śląską. Poza nią do grillowania nadają się przede wszystkim takie z drobno i średnio rozdrobnionego mięsa – najlepsze będą zwyczajne lub białe. To właśnie ich znajdziemy teraz w sklepach najwięcej.

Wspomniane produkty zostały już przecenione na majówkę m.in. w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour czy Dino. Najpopularniejsze dyskonty oferują oczywiście swoje produkty za darmo, konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich warunków. Więcej szczegółów niżej.

Kiełbasa na grilla w Biedronce, czyli 1 +1 gratis

Na początek przyjrzeliśmy się jednemu z najpopularniejszych dyskontów w Polsce. Okazuje się, że sieć jak zwykle doskonale przygotowała się na szturm klientów. Nie dość, że ogłosiła promocje na darmowe piwa, to teraz jeszcze zamierza rozdać kiełbasy za darmo. Od 24 kwietnia w sklepie otrzymamy gratis Kiełbasę Śląską Kraina Wędlin w opakowaniu 550 g – wystarczy podejść do kasy z co najmniej dwoma, a za drugie nie będziemy musieli płacić. Niestety istnieje limit dzienny – max. 3 paczki za darmo z kartą Moja Biedronka. Akcja kończy się 30 kwietnia.

Lidl nie może być dłużny. Też ma darmowe kiełbasy

Podobnie jak Biedronka, działa Lidl. Już od poniedziałku 24 kwietnia w sklepach można otrzymać darmowe opakowanie kiełbasy śląskiej na grilla od firmy Pikok. Regularna cena produktu 550 g to 11,99 zł, a teraz przy zakupie dwóch opakowań zapłacimy 5,99 zł za jedno. Oznacza to, że otrzymamy dwie paczki w cenie jednej. Akcja obowiązuje co najmniej do 26 kwietnia. W promocji znajdziemy aktualnie jeszcze m.in. karkówkę wieprzową.

Promocja na kiełbasy w Dino

Promocje na grilla przed majówką przygotowała również sieć Dino. Już teraz kupimy tam kiełbasę Agro Rydzyna w opakowaniu o wadze kg. Za taki zestaw zapłacimy 21,99 zł, zamiast 23,80 zł. Akcja kończy się 25 kwietnia, jednak warto obserwować nowe gazetki promocyjne, to na pewno nie koniec ofert tego typu.

Grillowanie z Auchan. Tyle zaoszczędzisz

Auchan wielokrotnie uznawany był za jeden z najtańszych marketów w Polsce. Czy jeśli chodzi o ceny kiełbas na grilla, to przebije innych? Okazuje się, że do 26 kwietnia w sklepach sieci kupimy kiełbasę śląską w cenie 12,99 zł za kg. Warunkiem jest posiadanie karty lojalnościowej Skarbonka. Jeśli nie jesteśmy członkami klubu, naprawdę to odczujemy – cena dla pozostałych klientów to 20,99 zł za kg.

Cena kiełbasy na grilla w Kaufland

Promocjami na grilla uwagę przyciąga również Kaufland. W swoich gazetkach promocyjnych sieć zachęca do zakupu aż kilku rodzajów kiełbas. Możemy wybierać spośród kiełbasy królewskiej Olewnik ze schabem lub ostrą ze schabem – opakowanie 200 g za 5,99 zł, kiełbasek z boczkiem lub karkówką Sokołów – w cenie 7,99 zł za 270 g, kiełbasy Biesiadnej z serem za 2,29 za 100 g., a także kiełbasek białych w cenie 10,99 zł za 375 g oraz kaszanki gryczanej Krzyś w cenie 6,49 zł za 500 g.

Tyle zapłacisz w Carrefour

Na koniec postanowiliśmy zajrzeć również do Carrefoura. Sieć aktualnie sprzedaje kiełbasę śląską w cenie 27,90 zł i oferta ma obowiązywać aż do 1 maja. Wygląda na to, że to najmniej konkurencyjna cena, porównując do wymienionych wcześniej ofert. Na miejscu czekają na nas jeszcze m.in. kiełbaski bekonowo-serowe JBB w cenie 6,99 zł za 190 g.

Podsumowując, wygląda na to, że wybór jest naprawdę duży. Nie warto zapominać oczywiście o promocjach w pozostałych sklepach, bo tuż przed majówką produkty przecenia jeszcze m.in. Aldi, Żabka czy Netto. Wy macie już swoich faworytów?

