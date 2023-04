Niedziele handlowe 2023. Gdzie zrobimy zakupy 30 kwietnia?

Niedziele handlowe w 2023 roku zaplanowane są na styczeń, kwiecień, czerwiec, sierpień i grudzień. Kwiecień to jeden z dwóch miesięcy w roku, kiedy niedziele handlowe mają miejsce dwukrotnie. Pierwsza okazja była tydzień przed Wielkanocą. Kolejna przypada na 30 kwietnia. Tego dnia wszystkie sklepy i galerie handlowe będą otwarte.

Dlaczego 30 kwietnia to niedziela handlowa?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta przewiduje kilka wyjątków. Wynikają one ze zbliżających się świąt lub innych specjalnych okazji. Zostały ustalone przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, feriami oraz wakacjami. 30 kwietnia wypada niedziela handlowa ze względu na zbliżającą się majówkę. 1 maja i 3 maja wszystkie sklepy będą zamknięte z powodu świąt narodowych.

Gdzie zrobimy zakupy 30 kwietnia?

W najbliższą niedzielę wszystkie sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Niektóre sieci spożywcze zdecydowały się nawet przedłużyć godziny działania swoich placówek. Jedną z nich jest Biedronka. Firma ogłosiła, że 30 kwietnia 3000 punktów będzie czynnych do co najmniej 23:00. Podobny plan wprowadziła sieć sklepów Netto.

Tam, gdzie nie będzie ogłoszonych zmian, zrobimy zakupy o standardowych godzinach. W niedziele handlowe dużo sklepów działa w godzinach od 8:00 do 20:00. Wyjątkiem jest Żabka. Tutaj decyzje podejmuje indywidualnie każdy franczyzobiorca.

Kiedy wypadają niedziele handlowe 2023?

Mieliśmy już możliwość skorzystać z dwóch niedziel handlowych. Miały one miejsce 29 stycznia przed feriami zimowymi oraz 2 kwietnia, przed Wielkanocą. Po 30 kwietnia będzie jeszcze kilka okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Nastąpią one:

25 czerwca;

27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Pomimo zezwolenia na handel w tych dniach, należy przygotować się na zmienione godziny otwarcia. W Wigilię oraz sylwestra duża część sklepów czynna jest tylko do 14:00.

