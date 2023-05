McDonald's zaskoczył nowościami na majówkę. Już można je kupić

McDonald's to fast food z tradycją, który świetnie oddaje klimat kulinarny Stanów Zjednoczonych. Choć pierwszy punkt sieci powstał w Polsce w roku 1992 roku, to do tej pory nam się nie znudził. W naszym kraju regularnie i masowo odwiedza się to miejsce. Szczególną uwagę zwraca ono wtedy, gdy do menu trafiają nowości.

Tym razem w McDonald's nie chodzi o Burgera Drwala – jest bardziej owocowo i wakacyjnie. Specjalnie na majówkę sieć prowadziła do sprzedaży długo nieobecne ciastko oraz lody. Dla was postanowiliśmy się przyjrzeć wszystkim nowościom. Można się zaskoczyć.

Nowości McDonald's na majówkę

Choć McDonald's wprowadził nowości tuż przed majówką, to zostaną one z nami dłużej. W okresie wiosenno-letnim będziemy mieli okazje skosztować długo oczekiwanych owocowych przysmaków. Na liście znalazło się gorące ciastko o smaku truskawkowym oraz lody truskawkowe z czerwoną polewą. Ten sam smak wykorzystano w deserach McFlurry – dodano do nich jeszcze kultową posypkę KitKat.

Ze słodkich nowinek uwagę zwraca jeszcze dawno niedostępny makaronik o smaku pistacjowym i czekoladowym oraz kruche ciastko słony karmel, muffin z truskawkami i białą czekoladą i tradycyjny czekoladowy. Każdy z nich idealnie będzie się komponował z letnimi napojami.

facebook

To nie koniec nowości w McDonald's

W sezonowej ofercie restauracji zobaczymy jeszcze kilka innych długo wyczekiwanych produktów m.in. tych do picia. Menu wzbogaciło się o lemoniadę cytrynową z lodem, kawę mrożoną Iced Latte, Iced Carmel Latte oraz lemoniadowe espresso. Nie zabrakło również czegoś dla miłośników frytek – znów można zamawiać porcję idealną do dzielenia się z przyjaciółmi, czyli tzw. sharing fries.

Jeśli mowa o sezonowych nowościach warto również na kanapki. Teraz klienci mogą zamawiać McWrapy o smaku jajecznicza-pieczarki, jejecznica-wieprzowina oraz jejecznica-bekon. Na miłośników burgerów czekają za to nowe McCrispy oraz McCrispy Supreme. Pozostałe menu wygląda bez zmian – nadal znajdziemy tam tradycyjne i kultowe produkty jak Big Mac, Cheeseburger czy McNuggets. Planujecie skosztować nowości w majówkę?

Czytaj też:

Darmowe produkty w Biedronce. Trwa promocja 2+2 gratisCzytaj też:

Szalone promocje w Lidlu na majówkę! Tak może wyglądać twój dom!