Ponad 40 proc. Polaków zadowolonych ze zwrotu podatku. W przyszłym roku nie będzie tak pozytywnie

Polacy, którzy nie czekali z rozliczenie podatku dochodowego za 2022 roku, systematycznie otrzymywali na swoje konta bankowe zwrot z Urzędu Skarbowego. W tym roku była to wyjątkowo wysoka kwota.

Zwrot podatku PIT 2022 wysoki jak nigdy

O ocenę wysokości zwrotu podatku PIT za 2022 roku zapytały Polaków „Dziennik Gazeta Prawna” i RMF FM. Wyniki sondażu raczej nie powinny zaskakiwać, ale wydaje się, że dodatkowym pytaniem powinno być to, czy podatnicy zdają sobie sprawę, skąd tak wysokie zwroty.

„W tym roku po raz pierwszy rozliczyliśmy się z fiskusem według nowych reguł podatkowych. Czy dla Pana/i osobiście tegoroczne rozliczenie było” – zapytano respondentów.

Na tak postawione pytanie aż 44,3 proc. odpowiedziało, że rozliczenie było korzystniejsze. 16,6 proc. uznało je za „bardziej korzystne”, a 27,7 proc. za „raczej bardziej korzystne niż zeszłoroczne” (pisownia oryginalna).

Co ciekawe, niemal co trzeci Polak (29,6 proc.) mimo zmiany przepisów w czasie roku fiskalnego, uznało, że wysokość zwrotu była „podobna do zeszłorocznej”. Tylko 18,7 proc. uznało, że rozliczenie mniej korzystne od tego za 2021 rok. 10,7 proc. odpowiedziało, że jest ono „raczej mniej korzystne niż zeszłoroczne” a 8 proc., że „zdecydowanie mniej korzystne niż zeszłoroczne”. Zdania na ten temat nie miało tylko 7,4 proc. respondentów.

Rozliczenie PIT a poglądy polityczne

Rozkład odpowiedzi wygląda nieco inaczej, gdy weźmie się pod uwagę poglądy polityczne respondentów. Wśród wyborów obozu rządzącego, pozytywne oceny stanowią aż 73 proc. Wyborcy opozycji są zdecydowanie mniej zadowoleni. Wśród nich pozytywnie rozliczenie oceniło 51 proc. ankietowanych. Wśród wyborców niezdecydowanych przeważa opinia, że rozliczenie było podobne do zeszłorocznego. Odpowiedziało tak aż 48 proc. tej grupy.

