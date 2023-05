Ta sieć dogania Biedronkę. Rośnie sprzedaż i zyski

Wysoka inflacja od dłuższego czasu drenuje portfele Polaków. Drożyzna wymusiła zmianę naszych zachowań i potrzeb. Wyższe ceny w sklepach sprawiły, że większość klientów szuka tańszych rozwiązań, w tym promocji cenowych. Potwierdzają to zarówno opinie ekspertów, jak i najnowsze analizy rynku.

Klienci ostrożnie dobierają produkty

„Klienci robią bardzo przemyślane zakupy. Są bardziej ostrożni w doborze produktów” — tak wynika z badania spółki Dino Polska, największej rodzimej sieci marketów. Firma dokładnie przeanalizowała, jak zmieniły się zachowania klientów i dostawców. Ostrożność w robieniu zakupów nie oznacza jednak, że klienci kupują mniej produktów.

„Jeśli chodzi o wolumeny, to oczywiście widzimy, że klient jest w tej chwili bardziej ostrożny. Robi bardzo przemyślane zakupy” — powiedział Michał Krauze z zarządu spółki Dino Polska w rozmowie z ISB News. „W naszym przypadku widzimy cały czas wzrost wolumenu i wartości koszyka, wynikający głównie z trafficu” (ruchu drogowego) — dodał.

Spółka opublikowała raport finansowy. Zyski większe od planowanych

W zeszłym tygodniu spółka opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku. Zysk netto Dino wyniósł niemal 271 mln zł. To o 15 mln więcej niż wynikało z prognoz firmy. W zeszłym roku zysk za pierwsze trzy miesiące wyniósł 191,4 mln zł.

Znacznie wzrosły także przychody grupy. Od stycznia do marca konsumenci zostawili przy kasach Dino ponad 5,5 mld zł. To o 46 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy przychody były na poziomie ponad 3,8 mld zł. „Udało się to osiągnąć m.in. dzięki bardzo dużemu wzrostowi sprzedaży w sklepach” — przekonuje przedstawiciel spółki.

Co dwa dni otwierają nowy sklep

Zdaniem ekspertów nie bez znaczenia jest szybka ekspansja Dino na krajowym rynku. Tylko w pierwszym kwartale 2023 roku z logiem Dino otworzyły się 54 markety. W tym samym czasie sieć Biedronka uruchomiła 17 sklepów. Obecnie polska spółka posiada 2210 sklepów o łącznej powierzchni 869,4 tys. m kw. Do końca roku Dino planuje otwarcie blisko trzystu nowych sklepów.

Niekwestionowanym liderem na rynku jest Biedronka. Sieć dyskontów należąca do portugalskiej grupy Jeronimo Martins posiada obecnie 3404 sklepów.

Spółka liczy, że uda jej się utrzymać ubiegłoroczny poziom marży zysku EBITDA, która w 2022 roku wyniosła 9,3 proc. Zdaniem Michała Krauze wynik ten będzie trudny do osiągnięcia. Po pierwszych trzech kwartałach tego roku marża spadła do poziomu 8,3 proc.

