Warzywa i owoce tańsze o połowę. Biedronka z nową promocją

Drożyzna mocno daje się we znaki Polakom. I wymusza cięcia w domowych budżetach. Wiele osób narzeka, że z tygodnia na tydzień musi zaciskać pasa, aby wystarczyło do pierwszego. Klienci, zanim dokonają zakupów, chodzą od sklepu do sklepu w poszukiwaniu promocji oraz tańszych produktów.

Pomidory w Biedronce za połowę ceny. Klienci nie kryli zaskoczenia

Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą ogólnopolskie sieci marketów, które oferują specjalne ceny na wybrane produkty. Tak jest i tym razem. Niecodzienną promocję zaoferowała Biedronka. Od poniedziałku 8 maja w sklepach tej sieci możemy taniej kupić także warzywa i owoce.

Pomidory malinowe układane luzem kosztują 12,99 zł/kg. Rabat wynosi aż 48 proc. Kupujący nie kryli zaskoczenia, wiele osób nie dowierzało, co chwilę dopytując sprzedawców o cenę pomidorów. Popularne warzywa szybko znajdują nabywców. „Nareszcie taniej. To są normalne ceny” – mówili.

Niecodzienna oferta. Kilkadziesiąt procent upustu za warzywa i owoce

Mniej zapłacimy także za pomidory papryczkowe w opakowaniu 500 gramów. Zamiast 14,99 zł, teraz obowiązuje nowa cena – 8,99 zł. Klienci mogą zaoszczędzić 40 proc.

Znacznie tańsze, bo aż o 50 proc., są też ogórki szklarniowe. Obecnie kosztują 5,99 zł/kg, poprzednia cena to 11,99 zł/kg. – Teraz to są ceny promocyjne. Wkrótce niższe ceny będą u nas każdego dnia. Sezon na polskie produkty już się zaczął, dlatego z każdym kolejnym tygodniem warzywa i owoce będą coraz tańsze — mówi jeden ze sprzedawców Biedronki.

Tańsze są także banany, pomarańcze czy papryka

Promocją cenową objęte zostały także inne warzywa i owoce. Za paprykę żółtą zapłacimy teraz 13,99 zł/kg. Tu rabat wynosi 44 proc. Z kolei banany 3,89 zł. W podobnej cenie są pomarańcze, które kosztują 3,99 zł/kg. Tu także można zaoszczędzić ponad 40 proc. na każdym wybranym produkcie.

Wiosna odmieniła też oblicze lokalnych bazarów. Nowe, niższe ceny można zauważyć także na lokalnych bazarach, o czym informowaliśmy na łamach Wprost.pl. Jak przekonują właściciele stoisk, polskie warzywa i owoce nie tylko zastąpiły większość produktów z importu, ale mają znaczny wpływ na ceny.

Klienci nie kryją radości, że co tydzień płacą mniej za zakupy. Pomidory malinowe duże można już nabyć poniżej 20 zł/kg. Te nieco mniejsze kosztują 10 zł/kg. Za ogórki długie zapłacimy 10 zł/kg. Jeszcze w marcu były niemal trzykrotnie droższe.

