Poniedziałek ze zdrową żywnością. Rabaty na owoce i warzywa

Biedronka, Lidl i Netto regularnie zaskakują klientów nowymi promocjami. W aktualnej ofercie znaleźć możemy promocję na różne rodzaje owoców i warzyw. Po te produkty z pewnością ruszą do sklepów tłumy klientów. Nie jest to jednak jedyna okazja do zaoszczędzenia pieniędzy. Sprawdźmy, co jeszcze możemy kupić taniej.

Promocja Biedronki: kup więcej, zapłać mniej

Nowe promocje Biedronki oferują nam różnego rodzaju napoje w niższych cenach. Dotyczy to zarówno produktów alkoholowych, jak i tych bezalkoholowych. Od poniedziałku do soboty kupimy piwo Żubr w puszce w specjalnej promocji.

Jedna puszka piwa Żubr może kosztować tylko 2,59 zł. Rabat dostępny jest dla wszystkich klientów. Nie jest wymagane posiadanie karty Moja Biedronka. Wymagany jest wyłącznie zakup dwóch sześciopaków przy jednej transakcji.

Zaoszczędzić możemy nie tylko na piwie. W nowej ofercie znajdziemy więcej produktów, za które zapłacimy mniej, jeśli kupimy kilka opakowań w trakcie pojedynczych zakupów. Od 15 maja w promocji znajdziemy:



wodę Żywiec Zdrój – 1,79 zł za butelkę przy zakupie dwóch sześciopaków;

olej rzepakowy Kujawski – 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch;

ser żółty w plastrach Światowid – 6,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

wszystkie chłodzone pizze i calzone Donatello — drugi produkt 50 proc. taniej.

Mięsne promocje w Lidlu

Lidl kontynuuje praktykę rabatowania produktów tylko przez jeden dzień. Tylko 15 maja w specjalnej ofercie kupimy taniej produkty mięsne. Mięso mielone wieprzowe z łopatki kosztować nas będzie tylko 6,59 zł. Rabat naliczy się przy zakupie dwóch opakowań.

W korzystnej cenie kupimy również uda lub podudzia XXL. Tylko 15 maja za kilogram zapłacimy 6,99 zł. Rabat naliczy się na maksymalnie cztery kilogramy produktu.

Od poniedziałku ruszyła również specjalna promocja na Ryneczku Lidla. Do środy kupimy taniej świeże owoce oraz warzywa:



młoda kapusta biała – 3,49 zł/szt.;

melon Cantaloupe – 9,99 zł/kg;

arbuz premium – 5,99 zł/kg;

BIO arbuz – 6,99 zł/kg.

Owoce i warzywa taniej w Netto

Od poniedziałku ruszyła również nowa promocja w sklepach sieci Netto. W nich także znajdziemy owoce i warzywa w konkurencyjnych cenach. Do 17 maja mniej zapłacimy za banany – 3,99 zł/kg. Dłużej utrzyma się promocja na paprykę czerwoną. Do soboty za kilogram zapłacimy 9,99 zł.

Nie są to jedyne promocje na warzywa i owoce. Do soboty taniej kupimy:



cykoria żółta – 5,99 zł/opakowanie;

sałata w doniczce – 3,99 zł/szt.;

czosnek świeży – 1,29 zł/szt.;

winogrono jasne bezpestkowe – 6,99 zł/opakowanie.

Promocja na warzywa w Aldi

Aldi również zdecydowało się obniżyć ceny owoców i warzyw. Rabaty na konkretne produkty obowiązują do soboty, 20 maja. W ciągu tego tygodnia możemy kupić w niższej cenie awokado. Za jedną sztukę zapłacimy 3,99 zł. Taniej wyjdzie nas też zakup ogórków gruntowych. Kilogram kosztuje teraz tylko 7,99 zł.

Taniej kupimy również inne owoce i warzywa. Wśród nich:

czosnek młody – 0,99 zł/szt.;

boczniaki – 4,49 zł/opakowanie;

borówki amerykańskie – 9,99 zł/opakowanie;

pomidory cherry na gałązce – 8,99 zł/opakowanie.

Burn i Żabka rozkręcają imprezę

Do 16 maja w Żabce obowiązuje kolejne wyzwanie, tym razem ze współpracy z marką Burn. Należy kupić dwa napoje Burn, zgarnąć kod i zarejestrować się na ognistapromocja.pl.

Na stronie czekać na nas będzie pytanie konkursowe. Brzmi ono: "Burn i muzyka to idealna para. Napisz dlaczego?". Najbardziej kreatywne odpowiedzi dostaną się do kolejnego etapu. W konkursie można wygrać muzyczne nagrody, takie jak:



trzydniowy wyjazd na Sunrise Festival dla dwojga;

JBL Partybox On The Go;

głośnik JBL Xtreme3;

jednodniowy bilet na Sunrise Festival;

głośnik JBL Clip3;

zgrzewka napoju Burn.

Wyzwanie jest odnawialne. Oznacza to, że do wtorku możemy ukończyć je wielokrotnie. W promocji biorą udział napoje o pojemności 250 ml:

Burn Watermelon Zero;

Burn Apple-Kiwi;

Burn;

Burn Peach Zero;

Burn Dark;

Burn Punch.

