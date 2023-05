Na Allegro taniej do -50 proc. Trwa wielki tydzień promocji

Jeśli kochacie zakupy i wyprzedaże, coroczny festiwal Allegro Smart! Week na pewno przypadnie wam do gustu. W ciągu najbliższego tygodnia, czyli od 15 do 21 maja mamy okazję załapać się na wyjątkowe zniżki. Te dotyczą najpopularniejszych kategorii w serwisie takich jak elektronika, uroda, zdrowie i supermarket.

Festiwal cenowych okazji na Allegro

Festiwal Allegro jest popularną akcją okresową, o której można się dowiedzieć o wiele wcześniej m.in. dzięki dostępowi do newslettera. Przez wybrany tydzień użytkownicy serwisu sprzedażowego mogą zyskać m.in. darmowe dostawy na rok oraz do 50 proc. zniżki na produkty popularnych marek.

Na akcji skorzystają głównie użytkownicy płatnych kont Allegro Smart. Może je założyć każdy, a roczny dostęp do usługi kosztuje 59,90 zł. W ramach tego konsumenci cieszą się m.in. darmowymi dostawami oraz specjalnie dedykowanymi promocjami – tak jest właśnie teraz podczas trwającego festiwalu.

Nowi klienci Allegro, którzy nie mają jeszcze nic wspólnego z programem Smart, kuszeni są do założenia konta. Tylko do 21 maja można dołączyć do akcji, płacąc na rok o 10 zł mniej niż zwykle – pakiet Smart kosztuje teraz 49,90 zł. Istnieje też możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego przez 3 miesiące.

Użytkownicy Smart płacą o połowę mniej

Allegro znany jest klientom z niejednej akcji promocyjnej poza festiwalem Smart, co roku oczarowuje nas akcją Allegro Black Week z okazji tzw. czarnego piątku. Aktualne promocje serwisu znajdziemy wyłącznie w aplikacji, warto szukać produktów z oznaczeniem „gwarancja najniższej ceny”, które potwierdza, że danej rzeczy nigdzie nie znajdziemy taniej.

Przy wybranych ofertach zobaczymy etykiety „Smart Only”, które dedykowane są wyłącznie użytkownikom płatnej subskrypcji. Przykładowe promocje na 15 maja to m.in. smartfon Motorola Moto G31 128GB Szary za 649 zł, Trampolina z siatką 4FIZJO Pro 312 cm za 583,99 zł czy iPhone 12 4GB/128GB Czarny za 2999 zł. Tego typu ofert codziennie przybywa, a szczegóły na ich temat klienci mogą szukać w serwisie sprzedażowym.

