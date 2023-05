Sklepy obniżają ceny mięsa i nabiału. Biedronka, E.Leclerc i Carrefour z ofertą na 16 maja

Planując zakupy, szukamy ofert, dzięki którym możemy zaoszczędzić. Nie ma się czemu dziwić — pomimo spadającej inflacji ceny produktów w sklepach wciąż rosną. Na szczęście część sklepów działa z myślą o swoich klientach. Dlatego też każdego dnia przygotowują dla nas specjalne promocje. We wtorek w Biedronce, E. Leclerc czy Carrefour znajdziemy głównie promocje na mięso oraz nabiał.

Promocja na mięso w Biedronce

Wśród ostatnich promocji w Biedronce nie znajdziemy takich, które trwają jeden dzień. Wciąż jednak kilka ofert dostępnych jest przez bardzo krótki czas (2-3 dni). Dłużej, bo do 20 maja kupimy taniej boczek wędzony Kraina Wędlin. Z kartą Moja Biedronka za 100 gramów produktu zapłacimy tylko 1,59 zł.

Inne promocje na mięso trwają dużo krócej. Do środy taniej kupimy:



flaki wołowe gotowane krojone – 7,99 zł/500 g;

mięso mielone wołowe – 9,99 zł/400 g;

filet z indyka pakowany próżniowo – 19,99 zł/kg;

mięso mielone z łopatki wieprzowej – 6,99 zł/500 g.

W przypadku mięsa mielonego z łopatki niższa cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań produktu.

E. Leclerc: promocje dla posiadaczy karty

We wtorek ruszyły nowe promocje w sklepach E. Leclerc. W ofercie znajdziemy sporo produktów, które kosztują mniej z kartą Bonus E. Leclerc lub aplikacją.

Wśród kuponów znajdziemy zniżkę na zawieszkę przeciw molom Raid. Po zeskanowaniu karty opakowanie kosztować będzie tylko 10,49 zł. W promocji zakupić możemy do trzech sztuk produktu. Poza promocją za opakowanie zapłacimy 11,49 zł.

We wtorek w aplikacji dochodzi również do zmian w kuponach. Jest to moment nowych ofert, jak również ostatni dzień na wykorzystanie starych rabatów. Kupony możemy wykorzystać na:



łopatkę wieprzową bez kości – 17,99 zł/kg (oferta ważna tylko 16.05);

szparagi zielone pęczek – 8,99 zł/szt.;

karma dla kota Whiskas – 18,99 zł/1,4 kg;

kwas starokijewski Amka – 4,99 zł/litr.

Zakupy w Carrefour: oferta na nabiał

Sieć sklepów Carrefour wraz z firmą Bakoma przygotowała specjalny konkurs. Do wygrania w niej jest nawet 100 zł w postaci czeku BLIK. Aby wziąć udział należy kupić dowolny produkt Bakoma i zachować paragon. Następnie rejestrujemy się na stronie wygrajzbakoma.pl, podając swój numer telefonu i dane z rachunku.

Po wysłaniu zgłoszenia od razu otrzymamy informację, czy udało nam się wygrać. Jeśli nie, to nie ma powodu do zmartwień. Kupony, które nie wygrały wezmą udział w dodatkowej loterii na koniec konkursu. Akcja konkursowa trwa do 13 sierpnia.

Jednak nie tylko przez konkurs Carrefour próbuje nakłonić klientów do zakupu produktów mlecznych. We wtorek w sklepach możemy skorzystać z promocji na:



mleko UHT Carrefour – 2,49 zł za opakowanie przy zakupie 12 szt. (cena obowiązuje z aplikacją Mój Carrefour);

kawę caffrezze Zott – 3 zł za opakowanie przy zakupie dwóch;

masło ekstra osełka górska Sobik – 8,99 zł/szt. z aplikacją Mój Carrefour.

Słodkie zakupy w sieci sklepów Lidl

Lidl w każdy wtorek przygotowuje akcję „Bonusowe wtorki”. Wydając we wtorek w Lidlu minimum 29 zł, otrzymamy specjalny kod rabatowy na kolejne zakupy. W tym tygodniu w aplikacji Lidl Plus otrzymamy kupon na cukier. Kupując dwa opakowania, kolejne dwa dostaniemy gratis. Oferta jest ważna do 17 maja.

Lidl jednak nie tylko cukrem chce nam osłodzić wtorek. W najnowszej promocji znajdziemy także:



lody proteinowe Gelatelli – 9 zł/500 ml;

jogurt owocowy XXL Milbona – 9,99 zł/kg;

czekoladę z całymi orzechami laskowymi lub migdałami Fin Carre — oferta 2+1 gratis (2,99 zł/szt.);

wafelki z kremem mleczno-orzechowym Sondey – 7,99 zł/12 szt.

Captain Jack + sklepy Żabka

16 maja to ostatni dzień na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Żabkę oraz piwo Captain Jack. Można w nim wygrać:



5000 zł na spotkanie z ekipą;

podwójną wejściówkę do parku wodnego Suntago;

koszulkę Captain Jack;

worek Captain Jack.

Aby wziąć udział, należy kupić cztery dowolne piwa marki Captain Jack. Następnie w aplikacji żappka pojawi się specjalny kod, który należy zarejestrować na stronie wyzwanieCaptainJack.pl. Zgłoszenie zostanie przyjęte po przejściu specjalnej gierki na stronie konkursowej.

Czytaj też:

Na Allegro taniej do -50 proc. Trwa wielki tydzień promocjiCzytaj też:

Sklepy internetowe stawiają na nowy model. Klienci mają jednak uwagi