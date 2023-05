Policzyli, ile statystyczna rodzina wydaje na utrzymanie mieszkania – i to bez kosztów kredytu

Kwiecień przyniósł kolejne podwyżki kosztu utrzymania, prowadzenia i wyposażenia mieszkania. Statystyczna rodzina na ten cel wydaje już około 1360 złotych miesięcznie – wynika z szacunków HREIT opartych o dane GUS. W ciągu roku wydatki te poszły w górę o trochę ponad 19 proc., co odpowiada podwyżce o niecałe 220 złotych.

Koszty życia wciąż wyższe niż przed rokiem, ale jednak spadają

Najnowsza publikacja GUS na temat inflacji nie może cieszyć kogoś kto utrzymuje mieszkanie. Wciąż koszty życia są wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że wzrost kosztów życia wytraca impet. Problem w tym, że pocieszenie to przynajmniej po części wynika z efektu statystycznego (tzw. wysokiej bazy).

Chodzi o to, że rok temu byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen, przez co porównując dzisiejsze stawki do tych sprzed roku mamy do czynienia z mniejszą procentową dynamiką zmian – wyjaśnia Bartosz Turek, Główny analityk HREIT. Ale to nie wszystko.

Niektóre surowce (ropa, gaz, drewno czy miedź) są tańsze niż przed rokiem. Jeśli więc faktycznie zgodnie z prognozami NBP dynamika inflacji będzie spadać, to jest szansa, że też koszty utrzymania, prowadzenia i wyposażenia mieszkań nie będą rosły aż tak szybko jak przez ostatnie miesiące. Przy tym należy raczej porzucić nadzieje na powrót cen do poziomu sprzed wojny. Niższa inflacja oznacza jedynie, że w sklepach czy punktach usługowych podwyżki będą rzadsze lub mniej dynamiczne.

Statystyczny Polak jest najemcą przez 5 dni w miesiącu

Omawiane kalkulacje kosztu utrzymania, prowadzenia i wyposażenia mieszkań dotyczą statystycznej polskiej rodziny. To w praktyce oznacza, że w bardzo niewielkim stopniu uwzględniany jest we wspomnianej kwocie czynsz za najem mieszkań. Wszystko dlatego, że większość Polaków mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami. Tylko 4-5 proc. osób to najemcy płacący czynsz na zasadach rynkowych (ten w ostatnich 12 miesiącach wzrósł przeciętnie o 20-25 proc.). Do tego 11-12 proc. obywateli to najemcy korzystający z mieszkań o obniżonych czynszach (np. komunalnych, zakładowych czy TBS-ów).

Warto też podkreślić, że przedstawione powyżej liczby zupełnie pomijają sytuację osób, które spłacają kredyty mieszkaniowe. Te koszty GUS pomija w swoich wyliczeniach.

Tanieją nośniki energii i AGD

Obserwowane od kilku miesięcy trochę wolniejsze podwyżki kosztów utrzymania mieszkań to zasługa delikatnej normalizacji, która dociera na rynek energii. Głównie chodzi tu o spadki cen opału. Przy tym pod pojęciem „opał” urząd rozumie zarówno ten w postaci stałej (drewno, węgiel) jak i płynnej (olej). Tak rozumiany opał jest wciąż droższy niż przed rokiem (wg GUS o prawie 1/5), ale od kilku miesięcy jego ceny przestały rosnąć w zastraszającym tempie, a zaczęły powoli spadać. W kwietniu opał był bowiem wg GUS o 2,6 proc. tańszy niż w marcu. W tym samym czasie o 0,3 proc. staniały też urządzenia AGD i w dół poszły stawki za gaz.

Delikatny powiew optymizmu, który może pokrzepić nasze serca, gdy patrzymy na dane w ujęciu miesiąc do miesiąca, zupełnie blednie jednak, gdy spojrzymy na to jak mocno koszty utrzymania, prowadzenia i wyposażenia mieszkań wzrosły w porównaniu do stawek sprzed roku. W tym ujęciu wciąż dominują dwucyfrowe podwyżki. Oprócz opału w tej grupie znajdziemy też energię cieplną (o ponad 40 proc. droższą niż rok temu), energię elektryczną (wzrost o 22 proc. r/r), a także środki czyszczące, usługi związane z domem, czynsz, gaz i wyposażenie. Niestety w danych GUS próżno szukać kategorii, składającej się na koszty utrzymania i prowadzenia domu, które pokazywałyby, że coś w ostatnim roku staniało.

