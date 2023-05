Potańcówka plus to nowy projekt państwa. Do odebrania nawet 10 tys. złotych

Pieniądze w ramach nowego projektu będą zupełnie bezzwrotne. Organizatorzy wiejskich zabaw tj. festynów, dożynek i innych będą mieli okazję zdobyć nawet 10 tys. złotych. Wszystko po to, by dobrze się bawić, oczywiście razem z mieszkańcami. Program „Potańcówki Wiejskie” to innowacja zaproponowana przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. O pieniądze można się ubiegać od 22 maja.

Potańcówka plus. Czyli jak można imprezować za 10 tys. złotych

Latem potańcówki są nieodłączną częścią wiejskich atrakcji. Udają się na nie całe rodziny z dziećmi, a także seniorzy. Okazuje się, że państwo z chęcią wesprze tego typu akcje i sypnie groszem. Jakby organizatorom zabaw zabrakło pieniędzy, będą mogli udać się po nie do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, by złożyć specjalny wniosek. Nabór zaczyna się 22 maja i potrwa do 16 czerwca. Zabawy będzie można zorganizować między sierpniem a październikiem 2023 roku.

Założeniem projektu jest sprzyjanie organizowaniu spotkań i integrowanie społeczności, dla której ważna jest kultura ludowa. Państwu zależy, by utrwalany był wiejski repertuar oraz by nawiązywane były nowe kontakty z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności. Jak zaznaczyli przedstawiciele NIKiDW przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka.

Pieniądze w ramach projektu „Potańcówki Wiejskie”. Oto kto może je zdobyć

O dodatkowe fundusze na organizowanie potańcówek wiejskich mogą się ubiegać konkretne grupy. Pod uwagę wzięto koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej) oraz samorządowe instytucje kultury.

Po fundusze mogą zgłaszać się wszyscy chętni, którzy spełnią wymogi projektu i zapewnią, że będą działać zgodnie z jego ideą. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek, który dotyczyć kilku potańcówek – kwota do odebrania nie przekroczy jednak 10 tys. złotych.

